Что будет с зарплатой учителей в мае 2026 года: минимальные суммы в Украине

Дата публикации 24 апреля 2026 15:05
Зарплата учителя в Украине: к чему готовиться педагогам в мае 2026 года
Зарплаты учителей в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ожидается пересмотр зарплат учителей, но только с нового учебного года. По состоянию на май 2026-го изменений в должностных окладах и денежных вознаграждениях не предвидится. Мы рассчитали, на какие минимальные суммы могут рассчитывать педагогические сотрудники.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей в мае 2026 года.

Оклад по Единой тарифной сетке

Доход украинских учителей состоит из многих частей, но основа — должностной оклад по ЕТС. Чтобы рассчитать сумму, необходимо знать три показателя: свой тарифный разряд, его коэффициент и базовую ставку. Второй и третий показатели содержатся в постановлении Кабинета Министров № 1298.

Согласно приказу МОН № 557, педагогам в школах присваивают 10-14-й тарифные разряды. Для вычисления должностного оклада необходимо умножить коэффициент своего ТР на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн.

Осуществив необходимые расчеты, мы получили такие минимальные зарплаты учителей в Украине по состоянию на май:

  • 10 ТР — от 6 315 грн;
  • 11 ТР — от 6 836 грн;
  • 12 ТР — от 7 356 грн;
  • 13 ТР — от 7 877 грн;
  • 14 ТР — от 8 397 грн.

Это суммы до уплаты обязательных налогов и сборов, но без учета надбавок и доплат, предусмотренных украинским законодательством.

Надбавки для учителей
Прибавки и доплаты к денежному довольствию учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Минимальные зарплаты учителей в мае

К должностному окладу по ЕТС необходимо добавить несколько составляющих, иначе расчет минимального денежного обеспечения будет неполным. Речь идет о повышении на 40% (постановление КМУ № 1749), доплате не менее 2 000 грн/мес. за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286) и надбавке не менее 5% за престижность труда (постановление КМУ № 373).

С этими составляющими минимальная зарплата учителя в Украине растет:

  • 10 ТР — от 11 883 грн;
  • 11 ТР — от 12 648 грн;
  • 12 ТР — от 13 413 грн;
  • 13 ТР — от 14 179 грн;
  • 14 ТР — от 14 943 грн.

При этом необходимо вычесть из указанных сумм 23%, поскольку государство взимает с прибыли украинцев 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько минимально и в среднем зарабатывает директор школы. По состоянию на апрель 2026 года должностной оклад с повышением на 40% и доплатой за работу в неблагоприятных условиях начинается от 13 755 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с зарплатами учителей начальных классов в Украине. Минимальная сумма находится на уровне 8 900 грн. Однако доходы увеличиваются благодаря надбавке за классное руководство, престижность труда и др.

учителя минимальная зарплата денежное довольствие
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
