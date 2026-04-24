Зарплата учителя в Украине: к чему готовиться педагогам в мае 2026 года

Что будет с зарплатой учителей в мае 2026 года: минимальные суммы в Украине
В Украине ожидается пересмотр зарплат учителей, но только с нового учебного года. По состоянию на май 2026-го изменений в должностных окладах и денежных вознаграждениях не предвидится. Мы рассчитали, на какие минимальные суммы могут рассчитывать педагогические сотрудники.

Оклад по Единой тарифной сетке
Доход украинских учителей состоит из многих частей, но основа — должностной оклад по ЕТС. Чтобы рассчитать сумму, необходимо знать три показателя: свой тарифный разряд, его коэффициент и базовую ставку. Второй и третий показатели содержатся в постановлении Кабинета Министров № 1298.
Согласно приказу МОН № 557, педагогам в школах присваивают 10-14-й тарифные разряды. Для вычисления должностного оклада необходимо умножить коэффициент своего ТР на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн.
Осуществив необходимые расчеты, мы получили такие минимальные зарплаты учителей в Украине по состоянию на май:
- 10 ТР — от 6 315 грн;
- 11 ТР — от 6 836 грн;
- 12 ТР — от 7 356 грн;
- 13 ТР — от 7 877 грн;
- 14 ТР — от 8 397 грн.
Это суммы до уплаты обязательных налогов и сборов, но без учета надбавок и доплат, предусмотренных украинским законодательством.
Минимальные зарплаты учителей в мае
К должностному окладу по ЕТС необходимо добавить несколько составляющих, иначе расчет минимального денежного обеспечения будет неполным. Речь идет о повышении на 40% (постановление КМУ № 1749), доплате не менее 2 000 грн/мес. за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286) и надбавке не менее 5% за престижность труда (постановление КМУ № 373).
С этими составляющими минимальная зарплата учителя в Украине растет:
- 10 ТР — от 11 883 грн;
- 11 ТР — от 12 648 грн;
- 12 ТР — от 13 413 грн;
- 13 ТР — от 14 179 грн;
- 14 ТР — от 14 943 грн.
При этом необходимо вычесть из указанных сумм 23%, поскольку государство взимает с прибыли украинцев 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
Что еще нужно знать украинцам
