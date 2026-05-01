Що повинні знати вчителі в Україні: 5 важливих питань про зарплати і надбавки

В Україні підняли зарплати вчителям з 1 січня 2026 року. Педагогічних працівників можуть цікавити різні аспекти формування їх грошового забезпечення. Ми дали відповіді на п'ять важливих питань, які цікавлять кожного вчителя.

Який базовий посадовий оклад учителя

Розрахунок мінімального грошового забезпечення вчителів здійснюється за допомогою простої формули: необхідно помножити коефіцієнт свого тарифного розряду за ЄТС на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн.

Якщо не зважати на обов'язкове підвищення суми на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1749, то посадові оклади педагогічних працівників у травні перебувають на такому рівні:

10 ТР — від 6 315 грн;

11 ТР — від 6 836 грн;

12 ТР — від 7 356 грн;

13 ТР — від 7 877 грн;

14 ТР — від 8 397 грн.

Які надбавки гарантовані державою

Держава гарантує кожному вчителю кілька обов'язкових надбавок і доплат. По-перше, підвищення посадового окладу на 40%. По-друге, надбавку за престижність праці (постанова КМУ № 373) у розмірі від 5% до 30%.

По-третє, доплату за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ № 1286) щонайменше 2 000 грн/міс. Якщо педагог викладає у прифронтовому регіоні, то доплату гарантують на рівні від 4 000 грн/міс. залежно від навантаження.

Скільки заробляє директор школи

Мінімальна зарплата директора школи теж розраховується за Єдиною тарифною сіткою. Однак замість 10-14 ТР керівникам присвоюють 14-18 ТР, тобто грошове забезпечення апріорі більше, ніж у звичайних вчителів. Ми порахували, на які суми може розраховувати директор станом на травень 2026 року:

14 ТР — від 13 755 грн;

15 ТР — від 14 534 грн;

16 ТР — від 15 553 грн;

17 ТР — від 16 574 грн;

18 ТР — від 17 595 грн.

Це доходи з урахуванням підвищення на 40% і доплати за роботу в несприятливих умовах. Варто розуміти, що суми будуть зменшені майже на чверть — 18% ПДФО та 5% військового збору.

Які доплати за класне керівництво

Вчителі, які виконують обов'язки класного керівника, можуть розраховувати на доплату, згідно з постановою № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти".

Вчителю початкових класів належить надбавка 20% до посадового окладу. Якщо педагогічний працівник є класним керівником 5-12 класу, його додаткове грошове забезпечення становить 25%. Це обов'язкова виплата, гарантована державою.

Чи очікувати вчителям підвищення зарплати

У 2025 році уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів педагогічних працівників на 30% з 1 січня. Однак це лише перший крок у системі покращення фінансового стану вчителів. Наступна зміна очікується у новому навчальному році, тобто з 1 вересня 2026-го.

Передбачається, що оклади додатково будуть підвищені на 20%. Отже загальна надбавка перебуватиме на рівні 50%. Водночас станом на травень жодних законодавчих підтверджень цьому попередньому рішенню немає.

