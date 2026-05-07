Головна Економіка В Україні підвищать зарплати вчителям: коли зростуть виплати і на скільки

Дата публікації: 7 травня 2026 12:10
Другий етап підвищення зарплати вчителям: на які суми розраховувати з 1 вересня
В Україні підвищать зарплати вчителям. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують чергове підвищення зарплати вчителів у новому навчальному році. З 1 вересня 2026-го посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників будуть збільшена на 20%. Це додатково до наявної надбавки 40%, затвердженої Кабінетом Міністрів.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Другий етап підвищення зарплати

Після тривалих дискусій та напрацювань уряд ухвалив постанову "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26 грудня 2025 р. № 1749. Документ затвердив підвищення посадових окладів вчителів на 40% з 1 січня 2026 року.

Однак це тільки перший етап покращення грошового забезпечення освітян. Реалізація другого запланована на початок нового навчального року. Планується підвищити зарплати у школах додатково на 20% з 1 вересня. Тобто загальний показник зростання доходів вчителів складе 60%.

"Водночас зарплати в дитсадках і позашкіллі фінансуються з місцевих бюджетів, тому можливості громад різні. Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення. Визначили такі громади й працюватимемо з кожним регіоном окремо", — зазначила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Якими будуть мінімальні зарплати

Приблизний посадовий оклад педагогічних працівників після другого етапу підвищення можна розрахувати самостійно. Потрібно помножити базову ставку 3 470 грн на коефіцієнт свого тарифного розряду за ЄТС і помножити суму на 1,6. Результат виявився таким:

  • без категорії (10-11 розряди) — від 10 104 до 10 937 грн;
  • друга категорія (12 розряд) — 11 769 грн;
  • перша категорія (13 розряд) — 12 603 грн;
  • вища категорія (14 розряд) — 13 435 грн.

Це мінімальні оклади без урахування обов’язкової надбавки за престижність праці (від 5% до 30%) та доплати за роботу в несприятливих умовах (від 2 000 грн/міс.). Однак варто врахувати, що суми "на руки" будуть меншими, оскільки доведеться віддати в держбюджет 18% ПДФО та 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE дали відповіді на п’ять питань, які можуть цікавити кожного вчителя в Україні. Зокрема писали про мінімальні оклади у травні за ЄТС, гарантовані надбавки, доходи директорів та ін. Навіть торкнулися потенційного підвищення зарплати з 1 вересня.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з доплатами педагогічним працівникам у травні 2026 року. Всі обов’язкові надбавки залишаться без змін, однак виплата може залежати від фінансування закладів освіти. Цікаво дізнатися, які підвищення гарантує держава.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
