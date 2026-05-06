Зарплати вчителів можуть вирости на 40%: кому встановлюють надбавки в Україні

Деякі педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на надбавку від 20% до 40% посадового окладу. Підвищення грошового забезпечення передбачене для вчителів, яким присвоїли почесне звання. Ця доплата є обов'язковою для всіх бюджетних закладів освіти.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 1298.

Надбавка вчителю за почесне звання

Розмір підвищення встановлений постановою КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Якщо педагогу присвоїли звання "народний", йому встановлюється надбавка у розмірі 40% посадового окладу. Почесне звання "заслужений" є гарантією підвищення ставки заробітної плати на 20%.

Додаткові кошти нараховують на оклад, а також на оплату за викладацькі години. Варто зауважити, що надбавку призначають тільки якщо діяльність вчителя за профілем збігається з наявним почесним званням.

"За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації", — йдеться в постанові уряду.

Який базовий оклад вчителя у травні

Щоб розрахувати мінімальний посадовий оклад педагога, необхідно знати його тарифний розряд за ЄТС і відповідний коефіцієнт. Треба помножити показник на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн. Здійснивши необхідні обчислення, ми дізналися базові посадові оклади шкільних викладачів станом на травень:

10 ТР — від 6 315 грн;

11 ТР — від 6 836 грн;

12 ТР — від 7 356 грн;

13 ТР — від 7 877 грн;

14 ТР — від 8 397 грн.

Додатково суму мають підвищити на 40%, згідно з постановою № 1749. Серед інших обов'язкових надбавок — за престижність праці (від 5% до 30%) і за роботу в несприятливих умовах (від 2 000 грн на місяць).

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з надбавками і доплатами вчителів у травні 2026 року. Всі обов'язкові підвищення збережуть для працівників, що гарантує підвищення доходу. Однак не варто забувати про необхідність сплатити 18% ПДФО і 5% військового збору.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки отримають вчителі за свою роботу у травні. З урахуванням обов'язкових доплат мінімальне грошове забезпечення починається від 11 800 грн і доходить до 15 000 грн. Директори отримають більше, оскільки їм присвоюють вищі тарифні розряди.