Надбавка до 40% учителям: кто может рассчитывать на повышение зарплаты

Надбавка до 40% учителям: кто может рассчитывать на повышение зарплаты

Дата публикации 6 мая 2026 14:10
Зарплаты учителей могут вырасти на 40%: кому устанавливают надбавки в Украине
Надбавка учителю за почетное звание. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые педагогические сотрудники в Украине могут рассчитывать на надбавку от 20% до 40% должностного оклада. Повышение денежного обеспечения предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание. Эта доплата является обязательной для всех бюджетных учебных заведений.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1298.

Надбавка учителю за почетное звание

Размер повышения установлен постановлением КМУ "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Если педагогу присвоили звание "народный", ему устанавливается надбавка в размере 40% должностного оклада. Почетное звание "заслуженный" является гарантией повышения ставки заработной платы на 20%.

Дополнительные средства начисляют на оклад, а также на оплату за преподавательские часы. Стоит отметить, что надбавку назначают только если деятельность учителя по профилю совпадает с имеющимся почетным званием.

Читайте также:

"При наличии двух или более званий надбавки устанавливаются по одному (высшему) званию. Соответствие почетного звания профилю деятельности сотрудника на занимаемой должности определяется руководителем учреждения, заведения или организации", — говорится в постановлении правительства.

Какой базовый оклад учителя в мае

Чтобы рассчитать минимальный должностной оклад педагога, необходимо знать его тарифный разряд по ЕТС и соответствующий коэффициент. Надо умножить показатель на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн. Произведя необходимые вычисления, мы узнали базовые должностные оклады школьных преподавателей по состоянию на май:

  • 10 ТР — от 6 315 грн;
  • 11 ТР — от 6 836 грн;
  • 12 ТР — от 7 356 грн;
  • 13 ТР — от 7 877 грн;
  • 14 ТР — от 8 397 грн.

Дополнительно сумму должны повысить на 40%, согласно постановлению № 1749. Среди других обязательных надбавок — за престижность труда (от 5% до 30%) и за работу в неблагоприятных условиях (от 2 000 грн в месяц).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с надбавками и доплатами учителей в мае 2026 года. Все обязательные повышения сохранят для работников, что гарантирует повышение дохода. Однако не стоит забывать о необходимости уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько получат учителя за свою работу в мае. С учетом обязательных доплат минимальное денежное обеспечение начинается от 11 800 грн и доходит до 15 000 грн. Директора получат больше, поскольку им присваивают более высокие тарифные разряды.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
