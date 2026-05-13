Пенсія у Польщі для українців: в яких випадках виникає право на грошові виплати

Деякі громадяни України, які мешкають у Польщі, можуть отримувати пенсію від ZUS. Однак необхідно виконати кілька умов, інакше грошове забезпечення не затвердять. Метод визначення права на фінансові виплати залежить від дати народження.

Чому Польща виплачує пенсії українцям

Для іноземців передбачені грошові виплати у разі дотримання обов’язкових вимог. Підставою для нарахування пенсій є Угода про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, яку підписали 18 травня 2012 року. Документ набув чинності трохи пізніше — 1 січня 2014 року.

Згідно з Угодою, українці зі страховим стажем і внесками можуть розраховувати на пенсійне забезпечення. Більше того, допускається нарахування коштів з польської та української сторони одночасно, або сумування страхових періодів — донарахування стажу, якщо в одній з держав його недостатньо для пенсії/допомоги по інвалідності.

Хто може отримувати пенсію в Польщі

Все залежить від дати народження, оскільки місцева пенсійна система передбачає нові та старі правила для отримувачів. Українці, народжені до 1 січня 1949 року, підпадають під такі вимоги:

страховий стаж є вирішальним;

для жінок — мінімум 20 років зі сплатою чи без сплати внесків;

для чоловіків — від 25 років стажу;

пенсійний вік — 60 років для жінок і 65 років для чоловіків.

"Якщо хтось працював у Польщі занадто короткий період, ZUS може додати роки роботи з України, за умови, що ці періоди не перетинаються з періодами сплати внесків у Польщі", — уточнили на порталі.

Інші вимоги висувають для осіб, народжених після 31 грудня 1948 року. Розмір пенсійних виплат залежить від внесків на їх особові рахунки в ZUS: навіть нетривалий період офіційного працевлаштування дає право на грошове забезпечення після досягнення пенсійного віку.

Варто розуміти, що суми в такому випадку будуть мізерними. Щоб відбулося донарахування до мінімальної пенсії, треба мати достатньо страхового стажу і виконати умову щодо постійного проживання в Польщі.

Що ще варто знати українцям

