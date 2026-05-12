КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес

Головна Економіка Майже 19 тис. грн пенсії: хто отримає таку суму у травні 2026 року

Дата публікації: 12 травня 2026 06:35
Підвищена пенсія: хто гарантовано отримає майже 19 тис. грн у травні
Мінімальні пенсії по інвалідності І групи у травні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року виплати для людей з інвалідністю I групи вдруге не підвищуватимуть. Вони залишаться такими ж, як після березневої індексації. Однак сума пенсії у кожного різна — усе залежить від статусу людини та її доходів.

Про те, кому держава повинна заплатити майже 19 тис. грн пенсії у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Від чого залежить розмір виплат по інвалідності в Україні

В Україні є дві основні категорії отримувачів:

  1. Цивільні громадяни.
  2. Військові та ветерани.

Саме від того, до якої групи належить людина, залежить, як рахують пенсію і скільки в підсумку виплачують. Для цивільних виплати по інвалідності I групи становлять 100% пенсії за віком. Тобто сума залежить від:

  • страхового стажу;
  • офіційної зарплати;
  • різних доплат (за стаж, вік тощо).

Якщо стажу не вистачає, можуть призначити не пенсію, а державну соціальну допомогу. Щоб оформити виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду після встановлення інвалідності.

У військовослужбовців суми значно більші. Тут пенсія — це 100% від грошового забезпечення. До розрахунку входять:

  • посадовий оклад;
  • доплати за звання;
  • інші постійні надбавки.

Є і мінімальні гарантії. Зокрема, для людей з інвалідністю I групи — це не менше 18 885 грн. Якщо виходить менше, різницю доплачує держава.

Хто може отримати одноразову допомогу при встановленні інвалідності

Окрім щомісячних виплат, військові мають право на одноразову допомогу. Вона становить 1 331 200 грн у разі інвалідності через бойове поранення або 399 360 грн, якщо вона настала через хворобу під час служби.

Порядок оформлення залежить від статусу: чинні військові подають документи через свою частину, а звільнені зі служби — через територіальні центри комплектування.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні пенсіонери можуть безплатно їздити в громадському транспорті, але не всюди. У 2026 році діють чіткі правила, де пільга працює, а де доведеться платити.

Також Новини.LIVE писали, що  2026 році багато хто ще користується паперовими пенсійними посвідченнями, хоча в Пенсійному фонді радять оформити й електронне. Воно зручніше і може стати в пригоді в різних ситуаціях.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
