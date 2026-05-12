Підвищена пенсія: хто гарантовано отримає майже 19 тис. грн у травні

Майже 19 тис. грн пенсії: хто отримає таку суму у травні 2026 року
У травні 2026 року виплати для людей з інвалідністю I групи вдруге не підвищуватимуть. Вони залишаться такими ж, як після березневої індексації. Однак сума пенсії у кожного різна — усе залежить від статусу людини та її доходів.
Про те, кому держава повинна заплатити майже 19 тис. грн пенсії у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.
Від чого залежить розмір виплат по інвалідності в Україні
В Україні є дві основні категорії отримувачів:
- Цивільні громадяни.
- Військові та ветерани.
Саме від того, до якої групи належить людина, залежить, як рахують пенсію і скільки в підсумку виплачують. Для цивільних виплати по інвалідності I групи становлять 100% пенсії за віком. Тобто сума залежить від:
- страхового стажу;
- офіційної зарплати;
- різних доплат (за стаж, вік тощо).
Якщо стажу не вистачає, можуть призначити не пенсію, а державну соціальну допомогу. Щоб оформити виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду після встановлення інвалідності.
У кого пенсія не може бути меншою ніж 18 885 грн у травні 2026 року
У військовослужбовців суми значно більші. Тут пенсія — це 100% від грошового забезпечення. До розрахунку входять:
- посадовий оклад;
- доплати за звання;
- інші постійні надбавки.
Є і мінімальні гарантії. Зокрема, для людей з інвалідністю I групи — це не менше 18 885 грн. Якщо виходить менше, різницю доплачує держава.
Хто може отримати одноразову допомогу при встановленні інвалідності
Окрім щомісячних виплат, військові мають право на одноразову допомогу. Вона становить 1 331 200 грн у разі інвалідності через бойове поранення або 399 360 грн, якщо вона настала через хворобу під час служби.
Порядок оформлення залежить від статусу: чинні військові подають документи через свою частину, а звільнені зі служби — через територіальні центри комплектування.
