Підвищена пенсія: хто гарантовано отримає майже 19 тис. грн у травні

У травні 2026 року виплати для людей з інвалідністю I групи вдруге не підвищуватимуть. Вони залишаться такими ж, як після березневої індексації. Однак сума пенсії у кожного різна — усе залежить від статусу людини та її доходів.

Про те, кому держава повинна заплатити майже 19 тис. грн пенсії у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Від чого залежить розмір виплат по інвалідності в Україні

В Україні є дві основні категорії отримувачів:

Цивільні громадяни. Військові та ветерани.

Саме від того, до якої групи належить людина, залежить, як рахують пенсію і скільки в підсумку виплачують. Для цивільних виплати по інвалідності I групи становлять 100% пенсії за віком. Тобто сума залежить від:

страхового стажу;

офіційної зарплати;

різних доплат (за стаж, вік тощо).

Якщо стажу не вистачає, можуть призначити не пенсію, а державну соціальну допомогу. Щоб оформити виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду після встановлення інвалідності.

У військовослужбовців суми значно більші. Тут пенсія — це 100% від грошового забезпечення. До розрахунку входять:

посадовий оклад;

доплати за звання;

інші постійні надбавки.

Є і мінімальні гарантії. Зокрема, для людей з інвалідністю I групи — це не менше 18 885 грн. Якщо виходить менше, різницю доплачує держава.

Хто може отримати одноразову допомогу при встановленні інвалідності

Окрім щомісячних виплат, військові мають право на одноразову допомогу. Вона становить 1 331 200 грн у разі інвалідності через бойове поранення або 399 360 грн, якщо вона настала через хворобу під час служби.

Порядок оформлення залежить від статусу: чинні військові подають документи через свою частину, а звільнені зі служби — через територіальні центри комплектування.

