Безплатний проїзд для українців 60+: в якому транспорті пенсіонерів залишили без пільг у травні

Люди похилого віку в транспорті.

В Україні громадяни пенсійного віку мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Але важливо розуміти, що ця пільга діє не скрізь. Є чіткі правила, де можна їздити без грошей, а де можуть вимагати оплату.

Про те, в якому транспорті пенсіонерам не матимуть пільг у травні 2026 року.

На якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно у травні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери можуть не оплачувати проїзд у таких видах транспорту:

трамваях;

тролейбусах;

міських автобусах;

приміських електропоїздах.

При цьому не має значення, де саме зареєстрований або проживає пенсіонер — пільга діє по всій території України. Щоб скористатися безплатним проїздом, обов’язково потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

Це може бути як паперовий документ, так і електронна версія в застосунку "Дія". Без нього водій або контролер може відмовити у пільговому перевезенні, зобов’язати оплатити проїзд або навіть виписати штраф.

Також у деяких містах працюють автоматизовані системи обліку проїзду. У таких випадках пенсіонеру недостатньо лише посвідчення — потрібно ще й електронний квиток, щоб система зафіксувала поїздку. Сам проїзд при цьому залишається безплатним.

В якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг у травні

Попри те, що пенсіонери здебільшого користуються транспортом безплатно, є кілька винятків:

Метро

Безплатний проїзд у метро на законодавчому рівні не передбачений. У Києві виняток можливий лише за наявності "Картки киянина". Якщо її немає (наприклад, у гостей міста), проїзд у метро оплачується на загальних умовах.

Міжміський транспорт

Пільга не поширюється на поїздки між містами — як автобусами, так і залізницею. У таких випадках пенсіонери купують квитки на рівних умовах з іншими пасажирами. Виняток можливий лише для окремих пільгових категорій, наприклад учасників бойових дій.

Маршрутні таксі

З маршрутками ситуація неоднозначна. Оскільки більшість із них є приватними перевізниками, вони не завжди підпадають під загальні правила громадського транспорту. Умови проїзду визначаються місцевою владою.

У деяких містах пільг може не бути взагалі, а в інших діють обмеження — наприклад, коли одночасно у салоні безплатно може їхати лише певна кількість пенсіонерів.

