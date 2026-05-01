Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка

Пільги не буде: в якому транспорті пенсіонери повинні платити у травні

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 05:45
Безплатний проїзд для українців 60+: в якому транспорті пенсіонерів залишили без пільг у травні
Люди похилого віку в транспорті. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни пенсійного віку мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Але важливо розуміти, що ця пільга діє не скрізь. Є чіткі правила, де можна їздити без грошей, а де можуть вимагати оплату.

Про те, в якому транспорті пенсіонерам не матимуть пільг у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно у травні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери можуть не оплачувати проїзд у таких видах транспорту:

  • трамваях;
  • тролейбусах;
  • міських автобусах;
  • приміських електропоїздах.

При цьому не має значення, де саме зареєстрований або проживає пенсіонер — пільга діє по всій території України. Щоб скористатися безплатним проїздом, обов’язково потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. 

Це може бути як паперовий документ, так і електронна версія в застосунку "Дія". Без нього водій або контролер може відмовити у пільговому перевезенні, зобов’язати оплатити проїзд або навіть виписати штраф.

Читайте також:

Також у деяких містах працюють автоматизовані системи обліку проїзду. У таких випадках пенсіонеру недостатньо лише посвідчення — потрібно ще й електронний квиток, щоб система зафіксувала поїздку. Сам проїзд при цьому залишається безплатним.

В якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг у травні

Попри те, що пенсіонери здебільшого користуються транспортом безплатно, є кілька винятків:

  • Метро

Безплатний проїзд у метро на законодавчому рівні не передбачений. У Києві виняток можливий лише за наявності "Картки киянина". Якщо її немає (наприклад, у гостей міста), проїзд у метро оплачується на загальних умовах.

  • Міжміський транспорт

Пільга не поширюється на поїздки між містами — як автобусами, так і залізницею. У таких випадках пенсіонери купують квитки на рівних умовах з іншими пасажирами. Виняток можливий лише для окремих пільгових категорій, наприклад учасників бойових дій.

  • Маршрутні таксі

З маршрутками ситуація неоднозначна. Оскільки більшість із них є приватними перевізниками, вони не завжди підпадають під загальні правила громадського транспорту. Умови проїзду визначаються місцевою владою.

У деяких містах пільг може не бути взагалі, а в інших діють обмеження — наприклад, коли одночасно у салоні безплатно може їхати лише певна кількість пенсіонерів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар і lifecell мають спеціальні мобільні тарифи для пенсіонерів. Vodafone окремих "пенсійних" пакетів не робив, але у квітні 2026 з’явилася нова пропозиція, яка може зацікавити людей старшого віку.

Також Новини.LIVE писали, що у травні частина пенсіонерів в Україні зможе отримати надбавку до пенсії. Для деяких вона може сягати майже 600 грн. Але такі доплати дають не всім — потрібно відповідати певним умовам.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації