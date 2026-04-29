Майже 600 грн надбавки до пенсії: кому підвищать розмір виплат у травні

У травні частина українців похилого віку може отримати персональне підвищення — додаткові гроші до пенсії. Для деяких громадян сума доплати становитиме майже 600 грн. Але надбавки призначають не всім, щоб їх отримати, потрібно відповідати встановленим вимогам.

Про те, у кого пенсія може збільшитись майже на 600 грн у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто з пенсіонерів отримає надбавку у травні 2026 року

Окрім щорічної індексації, в Україні також проводять перерахунок пенсій для окремих категорій громадян. Зокрема, йдеться про вікові надбавки — це фіксовані доплати, які можуть становити від 300 до 570 гривень. Конкретна сума залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Є ще одна додаткова умова — розмір пенсії людини станом на 1 січня 2026 року не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

У Пенсійному фонді пояснюють, що звертатися для оформлення цієї надбавки не потрібно. Після досягнення відповідного віку її призначають автоматично, без подання заяв чи додаткових документів.

Як змінюється розмір надбавки з віком

Виплата починається з дня, коли людині виповнюється відповідний вік. Якщо день народження припадає на початок місяця, пенсіонер отримає повну суму доплати разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж дата народження ближче до кінця місяця, доплату нарахують пропорційно кількості днів після дня народження.

Коли пенсіонер переходить із однієї вікової категорії до іншої, сума доплати збільшується не повністю. Наприклад, після досягнення 75 років людині не додають одразу всі 456 грн. Насправді доплата зростає лише на 156 грн.

Це пояснюється тим, що до цього пенсіонер уже отримував попередню надбавку — 300 грн із 70 років. Тому при переході в іншу вікову категорію відбувається лише донарахування різниці, щоб загальний розмір доплати відповідав встановленим 456 грн.

