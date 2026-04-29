Почти 600 грн прибавки к пенсии: кому повысят размер выплат в мае

Доплаты для пенсионеров в мае. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В мае часть украинцев пожилого возраста может получить персональное повышение — дополнительные деньги к пенсии. Для некоторых граждан сумма доплаты составит почти 600 грн. Но надбавки назначают не всем, чтобы их получить, нужно соответствовать установленным требованиям.

О том, у кого пенсия может увеличиться почти на 600 грн в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто из пенсионеров получит прибавку в мае 2026 года

Кроме ежегодной индексации, в Украине также проводят перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан. В частности, речь идет о возрастных надбавках — это фиксированные доплаты, которые могут составлять от 300 до 570 гривен. Конкретная сумма зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Есть еще одно дополнительное условие — размер пенсии человека по состоянию на 1 января 2026 года не должен превышать 10 340,35 грн.

В Пенсионном фонде объясняют, что обращаться для оформления этой надбавки не нужно. По достижении соответствующего возраста ее назначают автоматически, без подачи заявлений или дополнительных документов.

Читайте также:

Как меняется размер надбавки с возрастом

Выплата начинается со дня, когда человеку исполняется соответствующий возраст. Если день рождения приходится на начало месяца, пенсионер получит полную сумму доплаты вместе с пенсией за этот месяц. Если же дата рождения ближе к концу месяца, доплату начислят пропорционально количеству дней после дня рождения.

Когда пенсионер переходит из одной возрастной категории в другую, сумма доплаты увеличивается не полностью. Например, по достижении 75 лет человеку не добавляют сразу все 456 грн. На самом деле доплата возрастает лишь на 156 грн.

Это объясняется тем, что до этого пенсионер уже получал предыдущую надбавку — 300 грн с 70 лет. Поэтому при переходе в другую возрастную категорию происходит лишь доначисление разницы, чтобы общий размер доплаты соответствовал установленным 456 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине после 60 лет люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, но не всем. Поэтому стоит знать, где за проезд денег не возьмут, а где все же придется платить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что иногда после выхода на пенсию человек продолжает работать. Однако это может повлиять на размер выплат или даже на право их получать. Пенсию в таком случае могут пересчитать или временно отменить.