Надбавка на содержание внуков: как пенсионеру получить деньги в мае 2026 года

Доплата на содержание внуков в мае 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году отдельные украинские пенсионеры смогут получать ежемесячную доплату за содержание детей или внуков. Речь идет о небольшой, но стабильной финансовой поддержке, которую начисляет Пенсионный фонд Украины.

О том, какую доплату на содержание внуков могут получить пенсионеры в мае 2026 года и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 3 пункте постановления Кабинета Министров "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Кто может рассчитывать на доплату в мае

Речь о специальной ежемесячной надбавке к пенсии. Эта надбавка должна помочь частично покрыть расходы на содержание внуков. Получить ее могут неработающие пенсионеры, которые фактически содержат детей в возрасте до 18 лет. При этом важно, что:

это могут быть как родные дети, так и внуки;

ребенок или внук должны находиться на полном содержании пенсионера;

на этого ребенка не должны выплачиваться другие государственные пособия.

Доплата назначается к пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. То есть тип выплат не влияет на возможность получения этой надбавки — главное, чтобы были выполнены остальные условия.

Какую сумму на содержание внуков может получить пенсионер в мае

В 2026 году сумма доплаты составляет 150 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Эти средства добавляются к основной пенсии и выплачиваются вместе с ней. Хотя сумма не большая, она является стабильной ежемесячной поддержкой для тех пенсионеров, которые самостоятельно обеспечивают детей или внуков.

Читайте также:

В каких случаях надбавку могут отменить

Доплата выплачивается до достижения ребенком 18 лет и только при условии, что пенсионер не работает. Выплаты могут прекратить в следующих случаях:

После достижения ребенком совершеннолетия. Если ребенок начинает получать другие виды государственной помощи. Если пенсионер трудоустраивается или регистрируется как предприниматель.

Также пенсионерам рекомендуют своевременно сообщать о любых изменениях в своей ситуации или статусе ребенка. Если этого не сделать и возникнет переплата, излишне полученные средства придется вернуть государству.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии ежегодно все больше людей не могут прожить только на свою пенсию. В 2024-м около 740 тысяч граждан страны обратились за соцпомощью. В целом почти каждый пятый немец старше 65 лет рискует оказаться в бедности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине люди с одинаковым стажем, работой и зарплатой получают разные пенсии. Кое-где разница может составлять тысячи гривен. И все из-за того, что они вышли на пенсию в разный период года.