Выход на пенсии в начале и в конце года: Гетманцев рассказал, как это может повлиять на сумму выплат

В Украине все больше людей, вышедших на пенсию, замечают странную вещь: несмотря на одинаковый стаж, должности и зарплаты, их выплаты существенно отличаются. И разница иногда достигает тысяч гривен. Единственное отличие между ними — это дата выхода на пенсию. Кто-то оформил ее в начале года, а кто-то — чуть позже.

О том, как дата выхода на пенсию влияет на размер выплат украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на главу финкомитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.

Как размер пенсии зависит от даты ее оформления

Оказывается, что дело в показателе средней зарплаты, который используют для расчета пенсий. По правилам, берут данные за три года перед выходом на пенсию. В 2026 году это должны быть 2023-2025 годы.

"Но есть важный нюанс. Данные о средней зарплате появляются с задержкой — из-за сроков подачи отчетности. Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за 2025 год только в конце января 2026 года", — пояснил Гетманцев.

Из-за этого тем, кто вышел на пенсию раньше, посчитали выплаты по старым данным — за 2022-2024 годы (15 057 грн). А после обновления статистики должны были бы применять уже новый показатель — 17 483 грн.

В Пенсионном фонде обещали автоматически все пересчитать. Люди ждали, что выплаты вырастут. Но, как оказалось, на практике этого не произошло.

Какую сумму могут терять украинцы из-за ошибок в расчетах

Во время проверок нашли странную вещь, что в документах указан правильный период (2023-2025 годы), но сам расчет сделан по старой цифре — 15 057 грн.

В результате пенсионеры получают примерно 10 540 грн вместо ожидаемых 12 238 грн. Разница — около 1 700 грн ежемесячно, что довольно ощутимо. И это не единичные случаи.

"Возникает логичный вопрос: это технический сбой программного обеспечения или фактическая "экономия" на обычных пенсионерах? Потому что проверить правильность начисления пенсии самостоятельно человек фактически не может. Формулы сложные, показателей много, а в документах все выглядит формально правильно. В результате человек даже не догадывается, что недополучает собственные деньги", — отмечает депутат.

Эта ситуация показывает серьезную проблему. По словам Гетманцева, пенсионная система должна быть прозрачной и понятной, чтобы каждый мог увидеть, как именно начислили его пенсию. Ведь экономить на людях, которые годами работали и платили взносы, — точно не тот путь, которым должно идти государство.

