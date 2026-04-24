Льготы и выплаты для чернобыльцев: как государство поддерживает пострадавших через 40 лет после аварии

Выплаты и льготы для чернобыльцев: на какую поддержку ожидать в 2026 году
В 2026 году исполняется уже 40 лет с момента крупнейшей техногенной аварии в истории — взрыва на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия привела к сильному радиоактивному загрязнению и серьезно повлияла на жизнь миллионов людей. В госбюджете на 2026 год предусмотрели значительные средства для поддержки граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. На социальные выплаты и льготы заложили 2,2 млрд грн, а на пенсии — еще 24,5 млрд грн. Поэтому значительная часть граждан Украины может рассчитывать на дополнительную поддержку от государства.
О том, сколько людей пострадало от аварии на ЧАЭС и какую поддержку государство предоставляет этой категории граждан в 2026 году, сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины в ответ на запрос сайта Новини.LIVE.
Сколько людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, получают льготы от государства в 2026 году
По состоянию на 1 января 2026 года общее количество граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и имеющих право на льготы от государства составляет 1 253 303 человек. Среди них:
- 135 180 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, в частности:
- Категория 1 — 43 727 человек.
- Категория 2 — 72 124 человек.
- Категория 3 — 19 329 человек.
- 1 116 901 пострадавший от катастрофы, в частности:
- Категория 1 — 43 479 человек.
- Категория 2 — 39 775 человек.
- Категория 3 — 236 188 человек.
- Категория 4 — 588 133 человек.
Все эти люди имеют право на льготы и компенсации в соответствии с законом о статусе и социальной защите пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
На какие льготы могут рассчитывать чернобыльцы в 2026 году
Для граждан, которые относятся к 1 категории государство гарантирует такие льготы:
- 50% скидки на оплату жилья, коммунальных услуг и телефонной связи (в пределах норм);
- компенсацию 50% стоимости топлива для тех, кто живет без центрального отопления;
- бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси);
- бесплатную поездку раз в год в любую точку Украины и обратно (железнодорожным, автомобильным, авиа или водным транспортом).
Для 2 категории предусмотрены подобные льготы:
- компенсация стоимости топлива;
- 50% скидки на жилье, коммуналку и связь;
- бесплатный проезд в городском транспорте (для ликвидаторов);
- 50% скидки на поездку по Украине раз в год (железнодорожным, автомобильным, авиа или водным транспортом).
Льготы на коммунальные услуги, топливо и связь предоставляются, если средний доход семьи не превышает установленный правительством уровень.
Для 3 категории действует более ограниченная поддержка — в частности, возмещение 50% стоимости топлива для тех, кто проживает в загрязненных зонах и не имеет центрального отопления (также с учетом дохода).
Отдельные компенсации предоставляются по месту работы:
- оплата дополнительного отпуска (14 рабочих дней);
- выплата в трехкратном размере средней зарплаты в случае сокращения;
- доплата при переводе на ниже оплачиваемую работу по состоянию здоровья;
- сохранение зарплаты при переезде (до 14 дней) и при переквалификации (до года).
Также предусмотрены доплаты тем, кто работает в зоне отчуждения, и выплаты за время вынужденного простоя для тех, кто подлежит отселению.
На какие выплаты от государства могут рассчитывать чернобыльцы в 2026 году
По данным Пенсионного фонда Украины, с марта 2026 года в Украине повысили минимальные пенсии для людей с инвалидностью, которая связана с Чернобыльской катастрофой. Подробнее о размере выплат для пострадавших можно ознакомиться на инфографике.
Также с января этого года увеличили доплату для неработающих пенсионеров, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и живущих в загрязненных зонах. Ранее это было 2 361 грн, теперь — 2 595 грн. По состоянию на апрель такую доплату получают почти 135 тысяч человек.
Отдельно государство установило гарантированный минимум для ликвидаторов аварии, у которых инвалидность связана с ЧАЭС. Здесь суммы уже выше и зависят от средней зарплаты по стране. С марта 2026 года они не могут быть меньше чем:
- для І группы — 20 653,55 грн;
- для ІІ группы — 16 522,84 грн;
- для ІІІ группы — 12 392,13 грн.
В эти суммы уже включены все основные доплаты и надбавки (кроме выплат за особые заслуги). Что касается обычной пенсии по возрасту для чернобыльцев, то здесь ничего не изменилось — ее по-прежнему считают в зависимости от стажа и зарплаты человека.
Ранее Новини.LIVE писали, что ранение во время войны — это не только вред здоровью, но и причина обратиться за государственной поддержкой. Можно получить статус человека с инвалидностью из-за войны — он гарантирует больше льгот и более высокие выплаты.
Также Новини.LIVE рассказывали, что люди, которые жили или работали в радиационно загрязненных зонах, имеют право выйти на пенсию раньше. Возраст могут уменьшить на 1-13 лет — в зависимости от условий и уровня воздействия. Стаж тоже считают на льготных условиях, но он должен быть не менее 15 лет.