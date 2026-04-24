Льготы и выплаты для чернобыльцев: как государство поддерживает пострадавших через 40 лет после аварии

В 2026 году исполняется уже 40 лет с момента крупнейшей техногенной аварии в истории — взрыва на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия привела к сильному радиоактивному загрязнению и серьезно повлияла на жизнь миллионов людей. В госбюджете на 2026 год предусмотрели значительные средства для поддержки граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. На социальные выплаты и льготы заложили 2,2 млрд грн, а на пенсии — еще 24,5 млрд грн. Поэтому значительная часть граждан Украины может рассчитывать на дополнительную поддержку от государства.

О том, сколько людей пострадало от аварии на ЧАЭС и какую поддержку государство предоставляет этой категории граждан в 2026 году, сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины в ответ на запрос сайта Новини.LIVE.

Сколько людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, получают льготы от государства в 2026 году

По состоянию на 1 января 2026 года общее количество граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и имеющих право на льготы от государства составляет 1 253 303 человек. Среди них:

135 180 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, в частности:

Категория 1 — 43 727 человек. Категория 2 — 72 124 человек. Категория 3 — 19 329 человек.

1 116 901 пострадавший от катастрофы, в частности:

Категория 1 — 43 479 человек. Категория 2 — 39 775 человек. Категория 3 — 236 188 человек. Категория 4 — 588 133 человек.

Все эти люди имеют право на льготы и компенсации в соответствии с законом о статусе и социальной защите пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

На какие льготы могут рассчитывать чернобыльцы в 2026 году

Для граждан, которые относятся к 1 категории государство гарантирует такие льготы:

50% скидки на оплату жилья, коммунальных услуг и телефонной связи (в пределах норм);

компенсацию 50% стоимости топлива для тех, кто живет без центрального отопления;

бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси);

бесплатную поездку раз в год в любую точку Украины и обратно (железнодорожным, автомобильным, авиа или водным транспортом).

Для 2 категории предусмотрены подобные льготы:

компенсация стоимости топлива;

50% скидки на жилье, коммуналку и связь;

бесплатный проезд в городском транспорте (для ликвидаторов);

50% скидки на поездку по Украине раз в год (железнодорожным, автомобильным, авиа или водным транспортом).

Льготы на коммунальные услуги, топливо и связь предоставляются, если средний доход семьи не превышает установленный правительством уровень.

Для 3 категории действует более ограниченная поддержка — в частности, возмещение 50% стоимости топлива для тех, кто проживает в загрязненных зонах и не имеет центрального отопления (также с учетом дохода).

Отдельные компенсации предоставляются по месту работы:

оплата дополнительного отпуска (14 рабочих дней);

выплата в трехкратном размере средней зарплаты в случае сокращения;

доплата при переводе на ниже оплачиваемую работу по состоянию здоровья;

сохранение зарплаты при переезде (до 14 дней) и при переквалификации (до года).

Также предусмотрены доплаты тем, кто работает в зоне отчуждения, и выплаты за время вынужденного простоя для тех, кто подлежит отселению.

На какие выплаты от государства могут рассчитывать чернобыльцы в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, с марта 2026 года в Украине повысили минимальные пенсии для людей с инвалидностью, которая связана с Чернобыльской катастрофой. Подробнее о размере выплат для пострадавших можно ознакомиться на инфографике.

Также с января этого года увеличили доплату для неработающих пенсионеров, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и живущих в загрязненных зонах. Ранее это было 2 361 грн, теперь — 2 595 грн. По состоянию на апрель такую доплату получают почти 135 тысяч человек.

Отдельно государство установило гарантированный минимум для ликвидаторов аварии, у которых инвалидность связана с ЧАЭС. Здесь суммы уже выше и зависят от средней зарплаты по стране. С марта 2026 года они не могут быть меньше чем:

для І группы — 20 653,55 грн;

для ІІ группы — 16 522,84 грн;

для ІІІ группы — 12 392,13 грн.

В эти суммы уже включены все основные доплаты и надбавки (кроме выплат за особые заслуги). Что касается обычной пенсии по возрасту для чернобыльцев, то здесь ничего не изменилось — ее по-прежнему считают в зависимости от стажа и зарплаты человека.

