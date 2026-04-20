Минимальная пенсия более 11 тыс. грн: кому повысили сумму в 2026 году

В бюджете на 2026 год государство заложило немалые средства на поддержку людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Речь идет о 2,2 млрд грн на различные виды соцпомощи и еще 24,5 млрд грн — на пенсии.

О том, какие выплаты и программы поддержки государство предусмотрело для людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Как изменились пенсионные выплаты чернобыльцев в 2026 году

Из выделенных денег финансируют различные выплаты: помощь на оздоровление, ежемесячные компенсации на продукты для пострадавших, единовременные выплаты ликвидаторам с инвалидностью, а также поддержку семей погибших. Всего в Украине сейчас более 1,25 млн человек имеют статус пострадавших.

С 1 марта 2026 года повысили минимальные пенсии по инвалидности, связанной с Чернобылем. Суммы выросли:

для І группы — до 11 048 грн (плюс более 1,1 тыс. грн);

для ІІ группы — до 8 838 грн (плюс более 950 грн);

для III группы и детей с инвалидностью — до 6 813 грн (плюс более 735 грн).

Также выросли доплаты для неработающих пенсионеров, живущих в загрязненных зонах — с 2 361 до 2 595 грн. Такие деньги сейчас получают почти 135 тысяч человек.

Какие дополнительные программы поддержки предоставляют пострадавшим от аварии на ЧАЭС

С 2026 года бесплатное питание школьников финансирует Министерство образования через местные бюджеты. Если ребенок не питается в школе или пропускает дни, родителям выплачивают компенсацию. За первые три месяца года такие выплаты получили более 21 тысячи человек — на сумму 17,4 млн грн.

До конца сентября 2026 года продлили проект, который позволяет подтвердить, что человек проживал в зоне загрязнения в первые годы после аварии. Для этого работают специальные комиссии в нескольких областях.

В министерстве также готовят большую пенсионную реформу. Планируют сделать единую систему доплат и более понятные правила их назначения, в том числе и для людей с пострадавших территорий. В ведомстве отмечают, что поддержка пострадавших от Чернобыльской катастрофы остается одним из приоритетов государства.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пересмотрели пенсии для некоторых людей. Теперь доплаты стали заметно больше, и их пересчитывают автоматически - никуда дополнительно обращаться не нужно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с каждым годом требования к трудовому стажу для выхода на пенсию только ужесточаются. Если его не хватает, его можно официально "докупить". Но стоит учитывать, что это недешево и не факт, что в результате пенсия станет значительно больше.