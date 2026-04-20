Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеПраздники1Украина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсия от 11 тысяч: кому увеличили выплаты в 2026 году

Пенсия от 11 тысяч: кому увеличили выплаты в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 06:00
Минимальная пенсия более 11 тыс. грн: кому повысили сумму в 2026 году
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В бюджете на 2026 год государство заложило немалые средства на поддержку людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Речь идет о 2,2 млрд грн на различные виды соцпомощи и еще 24,5 млрд грн — на пенсии.

О том, какие выплаты и программы поддержки государство предусмотрело для людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Как изменились пенсионные выплаты чернобыльцев в 2026 году

Из выделенных денег финансируют различные выплаты: помощь на оздоровление, ежемесячные компенсации на продукты для пострадавших, единовременные выплаты ликвидаторам с инвалидностью, а также поддержку семей погибших. Всего в Украине сейчас более 1,25 млн человек имеют статус пострадавших.

С 1 марта 2026 года повысили минимальные пенсии по инвалидности, связанной с Чернобылем. Суммы выросли:

  • для І группы — до 11 048 грн (плюс более 1,1 тыс. грн);
  • для ІІ группы — до 8 838 грн (плюс более 950 грн);
  • для III группы и детей с инвалидностью — до 6 813 грн (плюс более 735 грн).

Также выросли доплаты для неработающих пенсионеров, живущих в загрязненных зонах — с 2 361 до 2 595 грн. Такие деньги сейчас получают почти 135 тысяч человек.

Читайте также:

Какие дополнительные программы поддержки предоставляют пострадавшим от аварии на ЧАЭС

С 2026 года бесплатное питание школьников финансирует Министерство образования через местные бюджеты. Если ребенок не питается в школе или пропускает дни, родителям выплачивают компенсацию. За первые три месяца года такие выплаты получили более 21 тысячи человек — на сумму 17,4 млн грн.

До конца сентября 2026 года продлили проект, который позволяет подтвердить, что человек проживал в зоне загрязнения в первые годы после аварии. Для этого работают специальные комиссии в нескольких областях.

В министерстве также готовят большую пенсионную реформу. Планируют сделать единую систему доплат и более понятные правила их назначения, в том числе и для людей с пострадавших территорий. В ведомстве отмечают, что поддержка пострадавших от Чернобыльской катастрофы остается одним из приоритетов государства.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пересмотрели пенсии для некоторых людей. Теперь доплаты стали заметно больше, и их пересчитывают автоматически - никуда дополнительно обращаться не нужно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с каждым годом требования к трудовому стажу для выхода на пенсию только ужесточаются. Если его не хватает, его можно официально "докупить". Но стоит учитывать, что это недешево и не факт, что в результате пенсия станет значительно больше.

пенсии пенсионеры чернобыльци минимальная пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации