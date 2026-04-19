Минимальные пенсии в Украине: для кого размер выплат повысили на 3 920 грн в 2026 году

3 920 грн доплаты к пенсии: кто получит прибавку в 2026 году
В Украине изменили размер пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан. Теперь минимальные доплаты стали ощутимо больше, а перерасчет происходит автоматически — без дополнительных обращений.
О том, на сколько повысили минимальные пенсии для семей, потерявших родных из-за войны, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Кто будет получать повышенные выплаты в 2026 году
Пенсию назначают, если военный погиб во время службы или умер в течение трех месяцев после увольнения. Также основанием является смерть из-за ранения или болезни, полученные во время службы.
Отдельно определено, что семьи военных, пропавших без вести, приравниваются к семьям погибших и имеют те же права на выплаты.
На сколько повысили выплаты для семей военных в 2026 году
Весной 2026 года минимальные пенсии для таких семей повысили сразу на несколько тысяч гривен. В частности:
- на 3 920 грн выросли выплаты для семей, где помощь получают двое и более людей. Теперь это — 10 020 грн на каждого;
- на 5 100 грн больше будет получать каждый нетрудоспособный член семьи (родители, муж или жена, дети). Теперь минимальная сумма составляет 12 810 грн на одного человека.
Речь идет о случаях, когда выплаты начисляют сразу нескольким членам семьи — например, детям или другим иждивенцам. Выплаты и в дальнейшем ежегодно будут индексировать, а перерасчет будут делать автоматически.
Как оформить пенсию семьям погибших военных
Чтобы оформить выплаты, нужно подтвердить личность, родственные связи и основания для помощи. Обычно нужны:
- паспорт;
- банковские реквизиты;
- идентификационный код;
- свидетельство о смерти военного;
- справки о нетрудоспособности или учебе.
Подать документы можно через подразделение, где служил военный, или обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.
Читайте Новини.LIVE!