Минимальные пенсии в Украине: для кого размер выплат повысили на 3 920 грн в 2026 году

В Украине изменили размер пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан. Теперь минимальные доплаты стали ощутимо больше, а перерасчет происходит автоматически — без дополнительных обращений.

О том, на сколько повысили минимальные пенсии для семей, потерявших родных из-за войны, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Кто будет получать повышенные выплаты в 2026 году

Пенсию назначают, если военный погиб во время службы или умер в течение трех месяцев после увольнения. Также основанием является смерть из-за ранения или болезни, полученные во время службы.

Отдельно определено, что семьи военных, пропавших без вести, приравниваются к семьям погибших и имеют те же права на выплаты.

На сколько повысили выплаты для семей военных в 2026 году

Весной 2026 года минимальные пенсии для таких семей повысили сразу на несколько тысяч гривен. В частности:

на 3 920 грн выросли выплаты для семей, где помощь получают двое и более людей. Теперь это — 10 020 грн на каждого;

на 5 100 грн больше будет получать каждый нетрудоспособный член семьи (родители, муж или жена, дети). Теперь минимальная сумма составляет 12 810 грн на одного человека.

Речь идет о случаях, когда выплаты начисляют сразу нескольким членам семьи — например, детям или другим иждивенцам. Выплаты и в дальнейшем ежегодно будут индексировать, а перерасчет будут делать автоматически.

Как оформить пенсию семьям погибших военных

Чтобы оформить выплаты, нужно подтвердить личность, родственные связи и основания для помощи. Обычно нужны:

паспорт;

банковские реквизиты;

идентификационный код;

свидетельство о смерти военного;

справки о нетрудоспособности или учебе.

Подать документы можно через подразделение, где служил военный, или обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

