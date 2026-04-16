Более 500 грн доплаты к пенсии: кто имеет право на дополнительные деньги в 2026 году

Пожилая женщина считает деньги.

Украинские пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительные деньги. Сумма отличается, но при определенных условиях может быть довольно ощутимой. В некоторых случаях размер выплат может увеличиться на 500 грн.

О том, кто может получать дополнительные деньги на пенсии и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на доплату к пенсии за сверхурочный стаж

Доплату дают за "лишние" годы стажа — то есть те, что сверх минимума, необходимого для выхода на пенсию. Чем больше таких лет, тем больше надбавка. В 2026 году минимальный стаж такой:

33 года — чтобы выйти на пенсию в 60;

23 года — чтобы выйти на пенсию в 63;

15 лет — чтобы выйти на пенсию в 65.

Если у вас стажа больше — за каждый дополнительный год доплачивают. Также важно, когда именно вам назначили пенсию. Если это было до октября 2011 года, то "лишними" считаются:

более 25 лет стажа для мужчин,

более 20 лет — для женщин.

Какой размер доплаты в 2026 году

За каждый дополнительный год стажа пенсия растет на 1%. Но есть ограничение: эта надбавка не может быть больше 1% прожиточного минимума.

Читайте также:

В 2026 году прожиточный минимум — 2 595 грн. То есть за один "лишний" год доплачивают 25,95 грн. Получается, если у человека, например, 20 лет сверх нормы, он может получать более 500 гривен доплаты ежемесячно.

Есть еще один важный момент. Если пенсионер продолжает работать, полный перерасчет могут сделать уже после увольнения. То есть сумма доплаты со временем может возрасти. Поэтому, если у вас большой стаж — стоит проверить, все ли правильно начислено. Вполне возможно, вы уже имеете право на дополнительные деньги.

