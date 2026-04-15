Пенсии в Украине: кому будут доплачивать больше 1000 грн в месяц в 2026 году

Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые пожилые люди могут увеличить свою пенсию более чем на тысячу гривен. Но для этого нужно выполнить несколько условий и подать необходимые документы.

О том, кто может увеличить свою пенсию больше чем на 1 000 грн и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получать более 1 000 грн доплаты на пенсии в Украине

Гражданам в возрасте от 80 лет предусмотрена ежемесячная доплата в размере 1038 грн — но только при определенных условиях. Ее могут получить пенсионеры, которые проживают сами и не имеют трудоспособных родственников, которые по закону должны их содержать. При этом совсем не важно, где именно находятся эти родственники — в Украине или за рубежом.

Кроме того, есть еще одно обязательное условие — состояние здоровья. Человек должен нуждаться в постоянном постороннем уходе, и это должно быть официально подтверждено.

Как оформить доплату к пенсии в 2026 году

Сначала нужно обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние здоровья пациента и, если видит необходимость, направляет его на врачебно-консультативную комиссию.

Именно эта комиссия принимает окончательное решение и выдает справку, подтверждающую, что человек не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в постоянном уходе. Чаще всего это касается людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью.

После того как вы получили медицинское заключение, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К нему необходимо приложить:

паспорт;

идентификационный код;

справку о необходимости постоянного ухода.

От чего зависит размер доплаты

Размер надбавки определяют на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн.

Сама же надбавка равна 40% от этой суммы. Если посчитать, это и есть 1038 грн ежемесячно — именно столько добавляется к основной пенсии.

