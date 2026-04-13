Компенсация для людей, которые ухаживают за родственником пожилого возраста: сумма и как получить в 2026 году

Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые ухаживают за родственником пожилого возраста, который не может обслуживать себя самостоятельно, могут получить финансовую помощь от государства. Это часть социального обеспечения, которое предусмотрено законом.

О том, кто может получить компенсацию за уход за пенсионером в 2026 году и от чего зависит размер этой выплаты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Голосеевскую районную государственную администрацию в городе Киеве.

Кто может получить компенсацию за уход за пенсионером

Эта помощь не предоставляется автоматически, и не все родственники могут ее получить. Согласно закону, компенсация выплачивается тем, кто постоянно ухаживает за человеком, который из-за плохого здоровья нуждается в помощи других. Это нужно подтвердить медицинским заключением.

Также важно, чтобы вы жили вместе и вели совместный быт — это подтверждает, что уход регулярный, а не временный.

Какой размер выплат и как их оформить в 2026 году

Размер компенсации определяется индивидуально, в зависимости от дохода вашей семьи. Он рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом на одного человека.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом документов. Для этого понадобятся:

справки о доходах;

документы, подтверждающие личность;

медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

На какие дополнительные доплаты могут рассчитывать пенсионеры в 2026 году

Кроме компенсации для сиделок, есть и другие доплаты для пенсионеров. Например, людям старше 80 лет предоставляется надбавка к пенсии в размере 570 грн, если их выплата не превышает определенного предела.

Одинокие пожилые люди, нуждающиеся в постоянном уходе, также могут получить дополнительную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это будет 1 038 грн.

