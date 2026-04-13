Компенсация для людей, которые ухаживают за родственником пожилого возраста: сумма и как получить в 2026 году

Какую компенсацию могут получить украинцы, которые ухаживают за пенсионером
Украинцы, которые ухаживают за родственником пожилого возраста, который не может обслуживать себя самостоятельно, могут получить финансовую помощь от государства. Это часть социального обеспечения, которое предусмотрено законом.
О том, кто может получить компенсацию за уход за пенсионером в 2026 году и от чего зависит размер этой выплаты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Голосеевскую районную государственную администрацию в городе Киеве.
Кто может получить компенсацию за уход за пенсионером
Эта помощь не предоставляется автоматически, и не все родственники могут ее получить. Согласно закону, компенсация выплачивается тем, кто постоянно ухаживает за человеком, который из-за плохого здоровья нуждается в помощи других. Это нужно подтвердить медицинским заключением.
Также важно, чтобы вы жили вместе и вели совместный быт — это подтверждает, что уход регулярный, а не временный.
Какой размер выплат и как их оформить в 2026 году
Размер компенсации определяется индивидуально, в зависимости от дохода вашей семьи. Он рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом на одного человека.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом документов. Для этого понадобятся:
- справки о доходах;
- документы, подтверждающие личность;
- медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.
На какие дополнительные доплаты могут рассчитывать пенсионеры в 2026 году
Кроме компенсации для сиделок, есть и другие доплаты для пенсионеров. Например, людям старше 80 лет предоставляется надбавка к пенсии в размере 570 грн, если их выплата не превышает определенного предела.
Одинокие пожилые люди, нуждающиеся в постоянном уходе, также могут получить дополнительную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это будет 1 038 грн.
в Украине существует надбавка к пенсии для женщин, которые имеют важные заслуги перед государством, в частности для многодетных матерей. Размер доплаты зависит от количества детей и величины прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
пенсии были проиндексированы в марте, некоторые люди все еще могут получить повышение до конца 2026 года. Это связано с тем, что доплаты и надбавки также влияют на конечную сумму выплат. Если пенсионер выполнит определенные условия, его пенсия может вырасти.
