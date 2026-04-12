Пенсии в Украине: кому государство будет доплачивать до 1038 грн грн в месяц в 2026 году

Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрена специальная надбавка к пенсии для женщин, которые имеют особые заслуги перед государством. Это касается многодетных матерей. Размер доплаты зависит от того, сколько детей воспитала женщина и размера прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

Какую доплату к пенсии могут получать многодетные матери в Украине

Согласно пункту 6 первой статьи закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", речь идет о специальной надбавке, которую могут получать женщины, родившие не менее пяти детей и воспитавшие их до шести лет. При этом учитываются и официально усыновленные дети.

Эту доплату добавляют к основной пенсии — независимо от того, это пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Какой размер надбавки в 2026 году

Сумма надбавки зависит от количества детей:

Читайте также:

за пятерых детей доплачивают 35% прожиточного минимума (908,25 грн грн);

за шестерых — 36% (934,20 грн);

за семерых — 37% (960,15 грн);

за восьмерых детей — 38% (986,10 грн);

за девятерых детей — 39% (1012,05 грн);

максимум — 40% предусмотрено для матерей, воспитавших десятерых и более детей (1038 грн).

Размер этой выплаты может меняться, ведь он привязан к прожиточному минимуму, который пересматривают каждый год. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать все необходимые документы.

Если же получательница надбавки умирает, часть этих средств могут учесть при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца для ее семьи. В таком случае выплата составит 70% от надбавки для одного нетрудоспособного члена семьи или 90% — если таких двое или больше.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году большинство услуг в государственных больницах для пенсионеров уже оплачено. Но иногда медучреждения пользуются тем, что люди не знают своих прав. Сейчас полностью работает Программа медицинских гарантий, поэтому лечение частично покрывается из налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсии в Украине повысили еще в марте, но часть пожилых людей все еще может ожидать дополнительного роста до конца года. Окончательная сумма зависит от различных доплат и надбавок, поэтому размер выплат может измениться.