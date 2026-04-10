Пенсию могут урезать: кому временно будут платить на 20% меньше

Пенсию могут урезать: кому временно будут платить на 20% меньше

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 05:45
Некоторым пенсионерам временно уменьшат выплаты: кому урежут сумму на 20%
Некоторым пенсионерам могут урезать выплаты. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Именно пенсии — это основной источник дохода для большинства украинцев пожилого возраста. Они финансируются из бюджета и назначаются гражданам, которые достигли установленного государством возраста и имеют необходимое количество стажа. Ежегодно эти выплаты индексируются, но иногда бывает и наоборот — размер уже назначенной пенсии могут временно урезать.

О том, почему некоторым украинцам могут временно урезать размер пенсионных выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 103 статью закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Почему некоторым украинцам придется возвращать пенсионные средства государству

В 2026 году некоторые пенсионеры могут оказаться в не слишком приятной ситуации — им придется вернуть часть полученных денег. Речь идет о случаях, когда пенсию начислили с "избытком".

Чаще всего это касается тех, кто не сообщил Пенсионный фонд о том, что начал работать или открыл собственный бизнес. В таких случаях часто возникает переплата, которую придется возместить.

Также деньги могут потребовать обратно, если человек подал неправильные данные или не сообщил о важных изменениях — скажем, в составе семьи.

"Суммы пенсии, сверх меры выплаченные пенсионеру вследствие злоупотреблений с его стороны (в результате подачи документов с явно неправильными сведениями, непредставления сведений об изменениях в составе членов семьи и т.д.), взыскиваются на основании решений органа, назначающего пенсии", — отмечается в первой части 103 статьи закона "О пенсионном обеспечении".

Какой процент пенсии может удерживать государство

По закону, пенсионер должен сообщить о любых изменениях в своем статусе в течение 10 дней. Если этого не сделать, и впоследствии выяснится, что человек работает, придется возвращать излишне начисленные средства. Проще всего — сделать это добровольно, обратившись в Пенсионный фонд.

Если же не вернуть деньги самостоятельно, фонд может начать удерживать их из будущих выплат. При этом ежемесячно могут снимать не более 20% от пенсии — пока вся сумма переплаты не будет погашена.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 марта в Украине подняли пенсии. Это также касается людей, которые пострадали из-за аварии на ЧАЭС и получают выплаты по инвалидности. Для части из них размер надбавки составил почти 1200 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине не прекращаются разговоры об отмене так называемых "клановых" пенсий прокуроров, которые иногда доходят до сотен тысяч гривен. Но пока этот законопроект даже не дошел до рассмотрения в сессионном зале, что вызывает немало вопросов.

пенсионеры Пенсионный Фонд пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
