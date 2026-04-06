При нынешней пенсионной системе выплаты будут оставаться низкими: эксперт назвал две причины

Вопреки распространенному мнению, в Украине пенсии низкие не из-за устаревшей формулы, которая не менялась с 2017 года. На самом деле причины значительно глубже, и их две. Первая — это соотношение работающих людей к пенсионерам, а вторая — сама модель пенсионной системы.

Об этом рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире День.LIVE.

Почему украинцы получают не слишком высокие пенсии

По словам эксперта, сейчас соотношение работающих к пенсионерам составляет один к одному. Но если смотреть на реальную ситуацию, то фактически один работающий содержит двух граждан пожилого возраста. И это создает огромную нагрузку на систему.

Вторая проблема — сама модель начисления пенсий. В Украине до сих пор действует одноуровневая солидарная система, тогда как в большинстве развитых стран — трехуровневая. Именно поэтому там уровень пенсий значительно выше.

В чем разница между этими пенсионными системами

Одноуровневая система — это фактически старая советская модель. Все работающие отчисляют определенный процент от зарплаты в Пенсионный фонд. А уже через годы государство решает, какую часть этих денег человек получит в виде пенсии.

"При такой одноуровневой солидарной системе всегда пенсии будут низкие", — убежден Андрей Новак.

Зато трехуровневая система — это комплексное решение:

Первый уровень — это тоже солидарная система, которая должна гарантировать хотя бы минимальные выплаты не ниже прожиточного минимума. Второй уровень — обязательная накопительная система. Часть зарплаты человека идет на его персональный пенсионный счет. Эти деньги накапливаются на протяжении всего периода работы, фактически как депозит. При этом они защищены от обесценивания благодаря финансовым механизмам. После выхода на пенсию человек получает всю сумму, которую накопил за десятки лет. Третий уровень — добровольный. Человек сам решает, сколько дополнительно откладывать ежемесячно на свою будущую пенсию.

Почему накопительная система важна

Эксперт отмечает, что когда появляется обязательная накопительная система, в банковской сфере возникают так называемые "длинные деньги". Это средства, которые нельзя снять до выхода на пенсию.

Благодаря этому банки могут инвестировать эти деньги в экономику. В результате они не просто не обесцениваются, а наоборот — приносят доход, как обычный депозит.

Как улучшить жизнь нынешних пенсионеров

По словам Андрея Новака, есть только один быстрый способ повысить пенсии уже сейчас — увеличить финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета, чтобы покрыть его дефицит.

В то же время для будущих пенсионеров ключевое решение — это запуск обязательной накопительной системы. Эксперт отмечает, что для этого не нужны какие-то масштабные экономические прорывы или резкий рост ВВП. Достаточно откладывать небольшой процент от зарплаты — примерно 3-5%, максимум 7%.

Именно по такому принципу работают пенсионные системы в большинстве развитых стран. И именно это позволяет людям там получать значительно более высокие пенсии в старости.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы после 60 лет не торопятся уходить на пенсию и продолжают работать. И на то есть своя причина — каждый дополнительный месяц работы помогает увеличить будущую пенсию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что чтобы получить пенсию, нужно иметь нужный страховой стаж. Если его не хватает или его совсем нет, человек может рассчитывать только на государственную помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это 2 595 грн в месяц.