Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Есть только один способ повысить пенсии уже сейчас: что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 16:44
При нынешней пенсионной системе выплаты будут оставаться низкими: эксперт назвал две причины
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Вопреки распространенному мнению, в Украине пенсии низкие не из-за устаревшей формулы, которая не менялась с 2017 года. На самом деле причины значительно глубже, и их две. Первая — это соотношение работающих людей к пенсионерам, а вторая — сама модель пенсионной системы.

Об этом рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире День.LIVE.

Почему украинцы получают не слишком высокие пенсии

По словам эксперта, сейчас соотношение работающих к пенсионерам составляет один к одному. Но если смотреть на реальную ситуацию, то фактически один работающий содержит двух граждан пожилого возраста. И это создает огромную нагрузку на систему.

Вторая проблема — сама модель начисления пенсий. В Украине до сих пор действует одноуровневая солидарная система, тогда как в большинстве развитых стран — трехуровневая. Именно поэтому там уровень пенсий значительно выше.

В чем разница между этими пенсионными системами

Одноуровневая система — это фактически старая советская модель. Все работающие отчисляют определенный процент от зарплаты в Пенсионный фонд. А уже через годы государство решает, какую часть этих денег человек получит в виде пенсии.

Читайте также:

"При такой одноуровневой солидарной системе всегда пенсии будут низкие", — убежден Андрей Новак.

Зато трехуровневая система — это комплексное решение:

  1. Первый уровень — это тоже солидарная система, которая должна гарантировать хотя бы минимальные выплаты не ниже прожиточного минимума.
  2. Второй уровень — обязательная накопительная система. Часть зарплаты человека идет на его персональный пенсионный счет. Эти деньги накапливаются на протяжении всего периода работы, фактически как депозит. При этом они защищены от обесценивания благодаря финансовым механизмам. После выхода на пенсию человек получает всю сумму, которую накопил за десятки лет.
  3. Третий уровень — добровольный. Человек сам решает, сколько дополнительно откладывать ежемесячно на свою будущую пенсию.

Почему накопительная система важна

Эксперт отмечает, что когда появляется обязательная накопительная система, в банковской сфере возникают так называемые "длинные деньги". Это средства, которые нельзя снять до выхода на пенсию.

Благодаря этому банки могут инвестировать эти деньги в экономику. В результате они не просто не обесцениваются, а наоборот — приносят доход, как обычный депозит.

Как улучшить жизнь нынешних пенсионеров

По словам Андрея Новака, есть только один быстрый способ повысить пенсии уже сейчас — увеличить финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета, чтобы покрыть его дефицит.

В то же время для будущих пенсионеров ключевое решение — это запуск обязательной накопительной системы. Эксперт отмечает, что для этого не нужны какие-то масштабные экономические прорывы или резкий рост ВВП. Достаточно откладывать небольшой процент от зарплаты — примерно 3-5%, максимум 7%.

Именно по такому принципу работают пенсионные системы в большинстве развитых стран. И именно это позволяет людям там получать значительно более высокие пенсии в старости.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы после 60 лет не торопятся уходить на пенсию и продолжают работать. И на то есть своя причина — каждый дополнительный месяц работы помогает увеличить будущую пенсию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что чтобы получить пенсию, нужно иметь нужный страховой стаж. Если его не хватает или его совсем нет, человек может рассчитывать только на государственную помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это 2 595 грн в месяц.

пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд прямой эфир Новини.LIVE
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации