Соцпомощь для пожилых людей: кто может оформить и размер выплат в 2026 году

Чтобы оформить пенсию, гражданам Украины необходимо иметь соответствующий страховой (трудовой) стаж. Если его недостаточно или он отсутствует, человек может претендовать только на государственную социальную помощь. Она зависит от размера прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность и в 2026 году составляет 2 595 грн ежемесячно.

Кто из украинцев имеет право на социальную помощь вместо пенсии

Такую выплату назначают пожилым людям, которые соответствуют нескольким условиям:

достигли 65-летнего возраста;

постоянно проживают на территории Украины;

не набрали минимально необходимого страхового стажа для пенсионных выплат;

имеют низкие доходы или не пользуются другими значительными видами государственной поддержки.

Эксперты рекомендуют заранее проверять свой страховой стаж в Пенсионном фонде Украины, ведь бывают случаи, когда работодатель не платил взносы или данные внесены с ошибками. В такой ситуации стаж можно подтвердить дополнительными документами, а иногда — даже в судебном порядке.

Размер социальной помощи в Украине в 2026 году

Помощь определяется в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность:

люди с инвалидностью I группы — 100% (2 595 грн);

женщины со званием "Мать-героиня" — 100% (2 595 грн);

люди с инвалидностью II группы — 80% (2 076 грн);

люди с инвалидностью III группы — 60% (1 557 грн);

священнослужители — 50% (1 297,50 грн);

граждане, достигшие определенного законом возраста — 30% (778,50 грн);

на одного ребенка, потерявшего кормильца — 100% (2 595 грн);

на двух детей, потерявших кормильца — 120% (3 114 грн);

на трех и более детей, потерявших кормильца — 150% (3 892,50 грн).

Кроме того, предусмотрена ежемесячная адресная доплата для таких категорий граждан:

для людей с инвалидностью II группы — 519 грн;

для людей с инвалидностью III группы — 1038 грн;

для священнослужителей — 1 297,50 грн;

для граждан в возрасте от 65 лет — 1 816,50 грн.

Какие документы нужно подать для оформления выплат в 2026 году

Для оформления пособия необходимо подготовить следующие документы:

Документ о назначении опекуна (при наличии). Декларацию о доходах и имущественном состоянии (при необходимости). Данные о составе семьи (указываются в декларации, если необходимо). Решение суда о признании человека недееспособным (если это касается заявителя). Подтверждение полномочий представителя учреждения, выполняющего функции опекуна. Заявление (вместе с паспортом, трудовой книжкой и идентификационным кодом или соответствующей отметкой в документах).

Для бездомных лиц обязательной является справка о месте пребывания или проживания, которую выдают соответствующие центры учета или учреждения социальной защиты, где человек находится.

