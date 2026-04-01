Некоторым украинцам нужно подать заявление для повышения пенсии с 1 апреля

1 апреля 2026 года в Украине начинается очередной перерасчет пенсий. На этот раз изменения касаются граждан пожилого возраста, которые продолжают работать. В большинстве случаев все происходит автоматически, но в некоторых случаях все же нужно лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

О том, кому из работающих пенсионеров нужно подать заявление для перерасчета выплат с 1 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 4 пункт 42 статьи закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кому повысят выплаты с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля пенсию пересчитывают только при условии, что работающий пенсионер приобрел достаточно страхового стажа. То есть это происходит автоматически, если:

по состоянию на 1 марта 2026 года человек все еще работает и уже накопил не менее 24 месяцев стажа;

когда стажа меньше, но с момента назначения пенсии или ее предыдущего перерасчета уже прошло два года.

В таких случаях никуда обращаться не нужно — все происходит автоматически.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что когда человек уже имеет не менее 24 месяцев стажа, то размер пенсии пересмотрят с учетом этого периода. При этом для расчета могут использовать как старые показатели зарплаты, которые были раньше, так и более свежие данные, полученные после последнего перерасчета.

Кому нужно подать заявление для перерасчета выплат

Иногда случается, что необходимые 24 месяца стажа человек накапливает уже после 1 марта. В таких случаях не обязательно ждать следующего автоматического перерасчета.

"Если пенсионер, который продолжал работать, приобрел стаж, достаточный для исчисления пенсии в соответствии с частью первой статьи 28 настоящего Закона, по его заявлению производится соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени прошло после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии", — отмечается в 4 пункте 42 статьи закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

То есть можно сразу подать заявление на перерасчет выплат после того, как появится такое право. И если обратиться до 15 числа, то обновленную пенсию начнут выплачивать уже со следующего месяца.

