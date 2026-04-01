Головна Економіка Деяким українцям потрібно подати заяву для підвищення пенсії з 1 квітня

Дата публікації: 1 квітня 2026 05:49
Підвищення пенсій в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

1 квітня 2026 року в Україні розпочинається черговий перерахунок пенсій. Цього разу зміни стосуються громадян похилого віку, які продовжують працювати. У більшості випадків все відбувається автоматично, але в деяких випадках все ж потрібно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про те, кому з пацючих пенсіонерів потрібно подати заяву для перерахунку виплат з 1 квітня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 4 пункт 42 статті закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Кому підвищать виплати з 1 квітня 2026 року

З 1 квітня пенсію перераховують тільки за умови, що працюючий пенсіонер набув достатньо страхового стажу. Тобто це відбувається автоматично, якщо: 

  • станом на 1 березня 2026 року людина все ще працює і вже накопичила щонайменше 24 місяці стажу;
  • коли стажу менше, але з моменту призначення пенсії або її попереднього перерахунку вже минуло два роки.

У таких випадках нікуди звертатися не потрібно — все відбувається автоматично. 

У Пенсійному фонді України пояснюють, що коли людина вже має не менше 24 місяців стажу, то розмір пенсії переглянуть з урахуванням цього періоду. При цьому для розрахунку можуть використати як старі показники зарплати, які були раніше, так і більш свіжі дані, отримані після останнього перерахунку.

Кому потрібно подати заяву для перерахунку виплат

Часом трапляється, що необхідні 24 місяці стажу людина накопичує вже після 1 березня. В таких випадках не обов’язково чекати наступного автоматичного перерахунку. 

"Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії", — зазначається в 4 пункті 42 статті закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тобто можна одразу подати заяву на перерахунок виплат після того, як з’явиться таке право. І якщо звернутися до 15 числа, то оновлену пенсію почнуть виплачувати вже з наступного місяця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні не можна, щоб гроші на рахунку пенсіонера надто довго зберігались "без руху". Якщо не знімати кошти і нічого не оплачувати, виплату пенсії можуть призупинити

Також Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році призупинити виплату пенсій українцям можуть одразу в трьох випадках. Однак це не означає, що гроші втрачено. Як правило виплати можна поновити, якщо виконати необхідні вимоги. 

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
