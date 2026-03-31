Головна Економіка Пенсія може не прийти: 3 причини для зупинки виплат у 2026 році

Дата публікації: 31 березня 2026 05:50
Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деяким українцям похилого віку можуть тимчасово призупинити виплату пенсії. Однак це не означає, що ви втратили право на гроші. У більшості випадків виплати можна відновити — просто потрібно виконати певні вимоги. 

Про те, чому виплату пенсії можуть призупинити у 2026 році та як поновити виплати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

Чому можуть припинити виплату пенсії в Україні у 2026 році

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передбачено одразу три підстави для зупинки виплат:

  1. Людина не пройшла фізичну ідентифікацію — це правило стосується тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном. Таку перевірку потрібно проходити щороку — до 31 грудня. Якщо цього не зробити вчасно, виплати можуть зупинити.
  2. Немає руху грошей на рахунку пенсіонера — якщо людина похилого віку, яка перебуває на ТОТ, більше ніж 6 місяців не користується своїм банківським рахунком (не знімає кошти й нічого не оплачує), це може стати підставою для призупинення пенсії.
  3. Людина не повідомила, що не отримуєте пенсію від Росії — це стосується людей, які або залишаються на окупованих територіях, або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію. У такому випадку потрібно офіційно підтвердити, що жодних виплат від російських органів ви не отримуєте.

Як відновити виплату пенсії в Україні

Спосіб відновлення залежить від того, де ви зараз перебуваєте. Якщо ви залишаєтесь на ТОТ усе можна зробити дистанційно. Потрібно подати заяву через онлайн-портал Пенсійного фонду та пройти ідентифікацію. 

Це робиться або через електронний кабінет із використанням "Дія.Підпису", або під час відеозв’язку з представником фонду, де потрібно показати документи.

Якщо ви виїхали на підконтрольну Україні територію, тоді потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Там слід написати заяву про те, що ви не отримуєте пенсію від РФ — це обов’язкова умова для поновлення виплат.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, у цьому випадку доведеться надіслати документи поштою. Зазвичай потрібні:

  • копія українського паспорта;
  • документ, який підтверджує, що ви живі;
  • підтвердження місця проживання за кордоном;
  • копії документів, що підтверджують ваш статус (наприклад, тимчасовий захист або статус біженця).

Усі ці документи мають бути перекладені українською мовою та офіційно засвідчені — або в консульстві України, або у нотаріуса.

Ще один важливий момент — якщо людина пройшла ідентифікацію в період із 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подала заяву про те, що не отримує пенсію від РФ, виплати будуть продовжуватись лише до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати їх можуть зупинити, поки людина не подасть відповідне підтвердження.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні мобільні оператори зробили вигідні тарифи спеціально для пенсіонерів. У Київстар і lifecell є недорогі пакети зі збалансованим набором послуг. Ми перевірили, що саме пропонують ці популярні компанії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з початку 2026 року в Україні змінилися важливі соціальні показники. Зокрема зріс прожитковий мінімум, від якого рахують мінімальні та максимальні пенсії. А в березні ще й провели велику індексацію виплат, тож частині людей поважного віку підвищили мінімальні гарантії.

пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
