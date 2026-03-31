Главная Экономика Пенсия может не прийти: 3 причины для остановки выплат в 2026 году

Дата публикации 31 марта 2026 05:50
Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году некоторым украинцам пожилого возраста могут временно приостановить выплату пенсии. Однако это не означает, что вы потеряли право на деньги. В большинстве случаев выплаты можно восстановить — просто нужно выполнить определенные требования.

О том, почему выплату пенсии могут приостановить в 2026 году и как возобновить выплаты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Почему могут прекратить выплату пенсии в Украине в 2026 году

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предусмотрено сразу три основания для остановки выплат:

  1. Человек не прошел физическую идентификацию — это правило касается тех, кто живет на временно оккупированных территориях или находится за границей. Такую проверку нужно проходить ежегодно — до 31 декабря. Если этого не сделать вовремя, выплаты могут остановить.
  2. Нет движения денег на счету пенсионера — если пожилой человек, который находится на ВОТ, более 6 месяцев не пользуется своим банковским счетом (не снимает средства и ничего не оплачивает), это может стать основанием для приостановления пенсии.
  3. Человек не сообщил, что не получаете пенсию от России   это касается людей, которые либо остаются на оккупированных территориях, либо выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию. В таком случае нужно официально подтвердить, что никаких выплат от российских органов вы не получаете.

Как возобновить выплату пенсии в Украине

Способ восстановления зависит от того, где вы сейчас находитесь. Если вы остаетесь на ВОТ все можно сделать дистанционно. Нужно подать заявление через онлайн-портал Пенсионного фонда и пройти идентификацию.

Это делается либо через электронный кабинет с использованием "Дія.Підпису", либо во время видеосвязи с представителем фонда, где нужно показать документы.

Читайте также:

Если вы выехали на подконтрольную Украине территорию, тогда нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Там следует написать заявление о том, что вы не получаете пенсию от РФ — это обязательное условие для возобновления выплат.

Если вы находитесь за границей, в этом случае придется отправить документы по почте. Обычно требуются:

  • копия украинского паспорта;
  • документ, который подтверждает, что вы живы;
  • подтверждение места проживания за границей;
  • копии документов, подтверждающих ваш статус (например, временная защита или статус беженца).

Все эти документы должны быть переведены на украинский язык и официально заверены — либо в консульстве Украины, либо у нотариуса.

Еще один важный момент — если человек прошел идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подал заявление о том, что не получает пенсию от РФ, выплаты будут продолжаться только до 1 апреля 2026 года. После этой даты их могут остановить, пока человек не подаст соответствующее подтверждение.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине мобильные операторы сделали выгодные тарифы специально для пенсионеров. У Киевстар и lifecell есть недорогие пакеты со сбалансированным набором услуг. Мы проверили, что именно предлагают эти популярные компании.

Также Новини.LIVE сообщали, что с начала 2026 года в Украине изменились важные социальные показатели. В частности вырос прожиточный минимум, от которого считают минимальные и максимальные пенсии. А в марте еще и провели большую индексацию выплат, поэтому части людей почтенного возраста повысили минимальные гарантии.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
