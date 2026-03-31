Пенсия может не прийти: 3 причины для остановки выплат в 2026 году

В 2026 году некоторым украинцам пожилого возраста могут временно приостановить выплату пенсии. Однако это не означает, что вы потеряли право на деньги. В большинстве случаев выплаты можно восстановить — просто нужно выполнить определенные требования.

О том, почему выплату пенсии могут приостановить в 2026 году и как возобновить выплаты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Почему могут прекратить выплату пенсии в Украине в 2026 году

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предусмотрено сразу три основания для остановки выплат:

Человек не прошел физическую идентификацию — это правило касается тех, кто живет на временно оккупированных территориях или находится за границей. Такую проверку нужно проходить ежегодно — до 31 декабря. Если этого не сделать вовремя, выплаты могут остановить. Нет движения денег на счету пенсионера — если пожилой человек, который находится на ВОТ, более 6 месяцев не пользуется своим банковским счетом (не снимает средства и ничего не оплачивает), это может стать основанием для приостановления пенсии. Человек не сообщил, что не получаете пенсию от России — это касается людей, которые либо остаются на оккупированных территориях, либо выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию. В таком случае нужно официально подтвердить, что никаких выплат от российских органов вы не получаете.

Как возобновить выплату пенсии в Украине

Способ восстановления зависит от того, где вы сейчас находитесь. Если вы остаетесь на ВОТ все можно сделать дистанционно. Нужно подать заявление через онлайн-портал Пенсионного фонда и пройти идентификацию.

Это делается либо через электронный кабинет с использованием "Дія.Підпису", либо во время видеосвязи с представителем фонда, где нужно показать документы.

Если вы выехали на подконтрольную Украине территорию, тогда нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Там следует написать заявление о том, что вы не получаете пенсию от РФ — это обязательное условие для возобновления выплат.

Если вы находитесь за границей, в этом случае придется отправить документы по почте. Обычно требуются:

копия украинского паспорта;

документ, который подтверждает, что вы живы;

подтверждение места проживания за границей;

копии документов, подтверждающих ваш статус (например, временная защита или статус беженца).

Все эти документы должны быть переведены на украинский язык и официально заверены — либо в консульстве Украины, либо у нотариуса.

Еще один важный момент — если человек прошел идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подал заявление о том, что не получает пенсию от РФ, выплаты будут продолжаться только до 1 апреля 2026 года. После этой даты их могут остановить, пока человек не подаст соответствующее подтверждение.

