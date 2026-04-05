Соцдопомога для людей похилого віку: хто може оформити та розмір виплат у 2026 році

Щоб оформити пенсію, громадянам України необхідно мати відповідний страховий (трудовий) стаж. Якщо його недостатньо або він відсутній, людина може претендувати лише на державну соціальну допомогу. Вона залежить від розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність та у 2026 році становить 2 595 грн щомісяця.

Про те, хто може отримувати соціальну допомогу замість пенсії та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто з українців має право на соціальну допомогу замість пенсії

Таку виплату призначають людям похилого віку, які відповідають кільком умовам:

досягли 65-річного віку;

постійно проживають на території України;

не набрали мінімально необхідного страхового стажу для пенсійних виплат;

мають низькі доходи або не користуються іншими значними видами державної підтримки.

Експерти рекомендують заздалегідь перевіряти свій страховий стаж у Пенсійному фонді України, адже бувають випадки, коли роботодавець не сплачував внески або дані внесено з помилками. У такій ситуації стаж можна підтвердити додатковими документами, а інколи — навіть у судовому порядку.

Розмір соціальної допомоги в Україні у 2026 році

Допомога визначається відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

люди з інвалідністю I групи — 100% (2 595 грн);

жінки зі званням "Мати-героїня" — 100% (2 595 грн);

люди з інвалідністю II групи — 80% (2 076 грн);

люди з інвалідністю III групи — 60% (1 557 грн);

священнослужителі — 50% (1 297,50 грн);

громадяни, які досягли визначеного законом віку — 30% (778,50 грн);

на одну дитину, яка втратила годувальника — 100% (2 595 грн);

на двох дітей, які втратила годувальника — 120% (3 114 грн);

на трьох і більше дітей, які втратила годувальника — 150% (3 892,50 грн).

Крім того, передбачена щомісячна адресна доплата для таких категорій громадян:

для людей з інвалідністю II групи — 519 грн;

для людей з інвалідністю III групи — 1038 грн;

для священнослужителів — 1 297,50 грн;

для громадян віком від 65 років — 1 816,50 грн.

Які документи потрібно подати для оформлення виплат у 2026 році

Для оформлення допомоги необхідно підготувати такі документи:

Документ про призначення опікуна (за наявності). Декларацію про доходи та майновий стан (за потреби). Дані про склад сім’ї (вказуються в декларації, якщо необхідно). Рішення суду про визнання людини недієздатною (якщо це стосується заявника). Підтвердження повноважень представника установи, що виконує функції опікуна. Заяву (разом із паспортом, трудовою книжкою та ідентифікаційним кодом або відповідною відміткою в документах).

Для бездомних осіб обов’язковою є довідка про місце перебування або проживання, яку видають відповідні центри обліку чи заклади соціального захисту, де людина перебуває.

