Отложенная пенсия: на сколько растут выплаты за каждый год работы после 60

Пожилые женщины на улице.

Многие украинцы не спешат выходить на пенсию и продолжают работать даже после 60 лет. И это не просто так — в этом есть своя выгода. Каждый месяц дополнительного стажа увеличивает размер будущей пенсии.

О том, сколько доплачивают в Украине за каждый месяц дополнительного стажа в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 29 статью закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

На сколько растут выплаты, если отложить выход на пенсию в Украине

Если человек уже может оформить пенсию, но откладывает это и дальше работает, ему добавляется страховой стаж. А вместе с ним — растет размер будущей пенсии. Это работает следующим образом:

за каждый месяц отсрочки дают +0,5% к пенсии (если отложить до 5 лет);

или +0,75% за каждый месяц отсрочки — если работать дольше 5 лет.

В итоге всего один год работы после 60 может добавить примерно 6% к пенсии. Для многих это довольно ощутимая прибавка.

Что стоит учитывать работающим пенсионерам

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что работающие пожилые люди могут одновременно получать и зарплату, и пенсию. Но есть важный нюанс — некоторые доплаты в таком случае не предоставляются. То есть здесь надо выбирать — или больше денег сейчас, или более выгодная пенсия в будущем.

Есть и технические моменты, о которых часто забывают. В страховой стаж засчитываются только полные месяцы работы — если месяц отработан не полностью, он не дает дополнительных бонусов к пенсии.

Кроме того, если человек решил отложить выход на пенсию, это нужно сделать официально. Для этого следует заранее обратиться в Пенсионный фонд Украины еще до достижения пенсионного возраста, иначе отсрочка просто не будет учтена.

Отдельно стоит обратить внимание на зарплату после 60 лет. Если человек работает официально и хорошо зарабатывает, это может еще увеличить размер будущей пенсии — иногда даже ощутимее, чем сама отсрочка.

Так что работать после 60 или нет — каждый решает сам. Но во многих случаях это действительно может быть финансово выгодно.

