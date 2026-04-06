Відкладена пенсія: на скільки зростають виплати за кожний рік роботи після 60

Жінки похилого віку на вулиці.

Багато українців не поспішають виходити на пенсію і продовжують працювати навіть після 60 років. І це не просто так — у цьому є своя вигода. Кожен місяць додаткового стажу збільшує розмір майбутньої пенсії.

Про те, скільки доплачують в Україні за кожен місяць додаткового стажу у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 29 статтю закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

На скільки зростають виплати, якщо відкласти вихід на пенсію в Україні

Якщо людина вже може оформити пенсію, але відкладає це і далі працює, їй додається страховий стаж. А разом із ним — зростає розмір майбутньої пенсії. Це працює таким чином:

за кожен місяць відстрочки дають +0,5% до пенсії (якщо відкласти до 5 років);

або +0,75% за кожен місяць відстрочки — якщо працювати довше ніж 5 років.

У підсумку всього один рік роботи після 60 може додати приблизно 6% до пенсії. Для багатьох це доволі відчутна надбавка.

Що варто враховувати працюючим пенсіонерам

В Пенсійному фонді України нагадують, що працюючі люди похилого віку можуть одночасно отримувати і зарплату, і пенсію. Але є важливий нюанс — деякі доплати в такому випадку не надаються. Тобто тут треба обирати — або більше грошей зараз, або вигідніша пенсія в майбутньому.

Читайте також:

Є й технічні моменти, про які часто забувають. До страхового стажу зараховуються лише повні місяці роботи — якщо місяць відпрацьовано не повністю, він не дає додаткових бонусів до пенсії.

Крім того, якщо людина вирішила відкласти вихід на пенсію, це потрібно зробити офіційно. Для цього слід заздалегідь звернутися до Пенсійного фонду України ще до досягнення пенсійного віку, інакше відстрочка просто не буде врахована.

Окремо варто звернути увагу на зарплату після 60 років. Якщо людина працює офіційно і добре заробляє, це може ще збільшити розмір майбутньої пенсії — іноді навіть відчутніше, ніж сама відстрочка.

Тож працювати після 60 чи ні — кожен вирішує сам. Але в багатьох випадках це справді може бути фінансово вигідно.

Раніше Новини.LIVE писали, що щоб користуватись державними пільги, українцям треба показати документ, який це підтверджує. Для пенсіонерів таким документом є пенсійне посвідчення. В Україні є два типи цього документу: паперове та електронне.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для виходу на пенсію, потрібно мати достатній трудовий стаж. Якщо його не вистачає або немає, людині призначають лише соціальну допомогу від держави. Вона прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних, який у 2026 році складає 2 595 грн на місяць.