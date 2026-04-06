Головна Економіка Є лише один спосіб підвищити пенсії уже зараз: що для цього потрібно

Є лише один спосіб підвищити пенсії уже зараз: що для цього потрібно

Дата публікації: 6 квітня 2026 16:44
При нинішній пенсійній системі виплати залишатимуться низькими: експерт назвав дві причини
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Попри поширену думку, в Україні пенсії низькі не через застарілу формулу, яка не змінювалася з 2017 року. Насправді причини значно глибші, і їх дві. Перша — це співвідношення працюючих людей до пенсіонерів, а друга — сама модель пенсійної системи.

Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі День.LIVE.

Чому українці отримують не надто високі пенсії

За словами експерта, наразі співвідношення працюючих до пенсіонерів становить один до одного. Але якщо дивитися на реальну ситуацію, то фактично один працюючий утримує двох громадян похилого віку. І це створює величезне навантаження на систему.

Друга проблема — сама модель нарахування пенсій. В Україні досі діє однорівнева солідарна система, тоді як у більшості розвинених країн — трирівнева. Саме через це там рівень пенсій значно вищий.

У чому різниця між цими пенсійними системами

Однорівнева система — це фактично стара радянська модель. Усі працюючі відраховують певний відсоток від зарплати до Пенсійного фонду. А вже через роки держава вирішує, яку частину цих грошей людина отримає у вигляді пенсії.

Читайте також:

"При такій однорівневій солідарній системі завжди пенсії будуть низькі", — переконаний Андрій Новак.

Натомість трирівнева система — це комплексне рішення: 

  1. Перший рівень — це теж солідарна система, яка має гарантувати хоча б мінімальні виплати не нижче прожиткового мінімуму.
  2. Другий рівень — обов’язкова накопичувальна система. Частина зарплати людини йде на її персональний пенсійний рахунок. Ці гроші накопичуються протягом усього періоду роботи, фактично як депозит. При цьому вони захищені від знецінення завдяки фінансовим механізмам. Після виходу на пенсію людина отримує всю суму, яку накопичила за десятки років.
  3. Третій рівень — добровільний. Людина сама вирішує, скільки додатково відкладати щомісяця на свою майбутню пенсію.

Чому накопичувальна система важлива

Експерт зазначає, що коли з’являється обов’язкова накопичувальна система, у банківській сфері виникають так звані "довгі гроші". Це кошти, які не можна зняти до виходу на пенсію.

Завдяки цьому банки можуть інвестувати ці гроші в економіку. У результаті вони не просто не знецінюються, а навпаки — приносять дохід, як звичайний депозит.

Як покращити життя нинішніх пенсіонерів

За словами Андрія Новака, є лише один швидкий спосіб підвищити пенсії вже зараз — збільшити фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету, щоб покрити його дефіцит.

Водночас для майбутніх пенсіонерів ключове рішення — це запуск обов’язкової накопичувальної системи. Експерт наголошує, що для цього не потрібні якісь масштабні економічні прориви чи різке зростання ВВП. Достатньо відкладати невеликий відсоток від зарплати — приблизно 3–5%, максимум 7%.

Саме за таким принципом працюють пенсійні системи в більшості розвинених країн. І саме це дозволяє людям там отримувати значно вищі пенсії у старості.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців після 60 років не квапляться йти на пенсію і продовжують працювати. І на те є своя причина — кожен додатковий місяць роботи допомагає збільшити майбутню пенсію.

Також Новини.LIVE розповідали, що щоб отримати пенсію, потрібно мати потрібний страховий стаж. Якщо його не вистачає або його зовсім немає, людина може розраховувати тільки на державну допомогу. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це 2 595 грн на місяць.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
Реклама

