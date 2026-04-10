Головна Економіка Пенсію можуть урізати: кому тимчасово платитимуть на 20% менше

Пенсію можуть урізати: кому тимчасово платитимуть на 20% менше

Дата публікації: 10 квітня 2026 05:45
Деяким пенсіонерам тимчасово зменшать виплати: кому уріжуть суму на 20%
Деяким пенсіонерам можуть урізати виплати. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Саме пенсії — це основне джерело доходу для більшості українців похилого віку. Вони фінансуються з бюджету та призначаються громадянам, які досягли встановленого державою віку та мають необхідну кількість стажу. Щороку ці виплати індексуються, але інколи буває і навпаки — розмір вже призначеної пенсії можуть тимчасово урізати. 

Про те, чому деяким українцям можуть тимчасово урізати розмір пенсійних виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 103 статтю закону України "Про пенсійне забезпечення".

Реклама

Чому деяким українцям доведеться повертати пенсійні кошти державі

У 2026 році деякі пенсіонери можуть опинитись в не надто приємній ситуації — їм доведеться повернути частину отриманих грошей. Йдеться про випадки, коли пенсію нарахували з "надлишком".

Найчастіше це стосується тих, хто не повідомив Пенсійний фонд про те, що почав працювати або відкрив власний бізнес. В таких випадках часто виникає переплата, яку доведеться відшкодувати.

Реклама

Також гроші можуть вимагати назад, якщо людина подала неправильні дані або не повідомила про важливі зміни — скажімо, у складі сім’ї. 

Реклама

"Суми пенсії, над міру виплачені пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку (в результаті подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів сім’ї тощо), стягуються на підставі рішень органу, що призначає пенсії", — зазначається в першій частині 103 статті закону "Про пенсійне забезпечення".

Який відсоток пенсії може утримувати держава

За законом, пенсіонер має повідомити про будь-які зміни у своєму статусі протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, і згодом з’ясується, що людина працює, доведеться повертати зайво нараховані кошти. Найпростіше — зробити це добровільно, звернувшись до Пенсійного фонду.

Якщо ж не повернути гроші самостійно, фонд може почати утримувати їх із майбутніх виплат. При цьому щомісяця можуть знімати не більше 20% від пенсії — поки вся сума переплати не буде погашена.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 березня в Україні підняли пенсії. Це також стосується людей, які постраждали через аварію на ЧАЕС і отримують виплати по інвалідності. Для частини з них розмір надбавки склав майже 1200 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні не припиняються розмови про скасування так званих "кланових" пенсій прокурорів, які інколи доходять до сотень тисяч гривень. Але поки що цей законопроєкт навіть не дійшов до розгляду в сесійній залі, що викликає чимало запитань.

пенсіонери Пенсійний Фонд пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
Реклама

