5 найбільших пенсійних виплат в Україні: Гетманцев озвучив суми

В Україні досі не вщухають дискусії щодо скасування так званих "кланових" прокурорських пенсій, які подекуди перевищують сотні тисяч гривень. Але станом на зараз документ навіть не винесений до сесійної зали — і це викликає серйозні питання.

Про те, хто отримує найвищі пенсії в Україні та який їх розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на голову фінкомітету Верховної Ради України Данила Гетманцева.

Розмір найбільших пенсійних виплат в Україні

За його словами, законопроєкт, який передбачає скасування прокурорських пенсій, завис уже понад рік. Ще в травні минулого року профільний комітет рекомендував його до розгляду, однак відтоді жодного руху вперед. Жодних пояснень теж немає, хоча суспільство прямо вимагає скасування таких привілеїв.

Ситуацію добре ілюструють цифри. Йдеться про пенсії у 245 тис., 219 тис., 193 тис., 190 тис. і 172 тис. гривень. І це не річні суми — це виплати за місяць. Причому чотири з п’яти таких пенсій отримують саме прокурори.

"Тобто система, яка існує сьогодні, дає можливість не тільки отримувати захмарні пенсії, а ще і через суд значно їх збільшувати. І це ганьба, що ми досі не можемо розглянути це питання", — наголосив Гетманцев.

Як потрібно реформувати пенсійну систему України

Паралельно залишається невирішеним і ширше питання — повноцінної пенсійної реформи, якої в Україні досі немає. Люди роками чекають змін, але конкретних рішень від уряду поки що не видно.

Експерт наголошує, що потрібно кардинально змінювати підхід до нарахування пенсій. Зараз через прив’язку доходів до середніх показників за три роки люди можуть втрачати до 20% виплат.

"Ми маємо змінити формулу індексації пенсії, прив'язавши її просто до середньої заробітної плати, а не ошукуючи людей, що вони втрачають до 50% власної пенсії саме на цій формулі", — переконаний нардеп.

Окрема тема — запровадження другого рівня пенсійної системи. Його мали впровадити ще багато років тому, але процес постійно відкладають. Тепер зволікати вже нікуди.

"Бо, насправді, ті пенсії, які сьогодні є мінімальними, середня пенсія, яка не досягає навіть 7 тисяч гривень і є меншою, ніж прожитковий мінімум – це ганьба. Ганьба, яку ми маємо з вами разом виправити", — наголосив Данило Гетманцев.

Він також додав, що вирішити це болюче для українців питання можна лише через системні, продумані зміни, а не гучні, але нереалістичні обіцянки.

