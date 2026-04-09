Головна Економіка Перерахунок пенсії в Україні: як оскаржити призначену суму виплат

Перерахунок пенсії в Україні: як оскаржити призначену суму виплат

Дата публікації: 9 квітня 2026 06:01
Занижений розмір пенсії: як оскаржити суму та повернути гроші
Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Інколи українські пенсіонери помічають, що отримують менше грошей, ніж розраховували. В такому разі розмір виплат можна оскаржити. Для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Про те, як пенсіонеру добитись перерахунку виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Чому деяким пенсіонерам доводиться оскаржувати розмір пенсії

У Пенсійному фонді кажуть, що такі нарахування можна оскаржити, але є певна процедура і правила. Причини для звернення бувають різні — це може бути як сам процес призначення пенсії, так і помилки в підрахунках. Найчастіше проблеми виникають через:

  • неправильні розрахунки;
  • відмову в призначенні пенсії;
  • невірно зарахований страховий стаж;
  • затягування з перевіркою документів;
  • порушення права на пільгову чи дострокову пенсію.

Подати скаргу можна звернувшись до вищого органу Пенсійного фонду, написавши заяву його керівництву, прийшовши особисто або подавши звернення онлайн з електронним підписом. Після цього звернення розглядають і дають відповідь протягом 15 днів.

Чому ж виплати можуть бути меншими ніж очікувалось

Все залежить від того, як їх рахують. Система автоматично "відсіює" періоди з найнижчими зарплатами, щоб оптимізувати розрахунок, і це впливає на середній показник.

Також складнощі можуть виникати, коли людина переходить з одного виду пенсії на інший. У таких випадках навіть додатковий стаж не завжди суттєво збільшує виплати через обмеження в розрахунках.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ціни на мобільний зв’язок в Україні ростуть, і найбільше це б’є по пенсіонерах. Для них навіть невелика переплата відчутна. Тому варто знати, де зараз дешевше і як можна зекономити.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидко підняти пенсії можна фактично одним способом — дати більше грошей Пенсійному фонду з бюджету, щоб закрити нестачу. А от на майбутнє важливо запустити обов’язкову накопичувальну систему, щоб люди могли самі відкладати собі на пенсію.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
