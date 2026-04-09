Занижений розмір пенсії: як оскаржити суму та повернути гроші

Перерахунок пенсії в Україні: як оскаржити призначену суму виплат
Інколи українські пенсіонери помічають, що отримують менше грошей, ніж розраховували. В такому разі розмір виплат можна оскаржити. Для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.
Про те, як пенсіонеру добитись перерахунку виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".
Чому деяким пенсіонерам доводиться оскаржувати розмір пенсії
У Пенсійному фонді кажуть, що такі нарахування можна оскаржити, але є певна процедура і правила. Причини для звернення бувають різні — це може бути як сам процес призначення пенсії, так і помилки в підрахунках. Найчастіше проблеми виникають через:
- неправильні розрахунки;
- відмову в призначенні пенсії;
- невірно зарахований страховий стаж;
- затягування з перевіркою документів;
- порушення права на пільгову чи дострокову пенсію.
Подати скаргу можна звернувшись до вищого органу Пенсійного фонду, написавши заяву його керівництву, прийшовши особисто або подавши звернення онлайн з електронним підписом. Після цього звернення розглядають і дають відповідь протягом 15 днів.
Чому ж виплати можуть бути меншими ніж очікувалось
Все залежить від того, як їх рахують. Система автоматично "відсіює" періоди з найнижчими зарплатами, щоб оптимізувати розрахунок, і це впливає на середній показник.
Також складнощі можуть виникати, коли людина переходить з одного виду пенсії на інший. У таких випадках навіть додатковий стаж не завжди суттєво збільшує виплати через обмеження в розрахунках.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ціни на мобільний зв’язок в Україні ростуть, і найбільше це б’є по пенсіонерах. Для них навіть невелика переплата відчутна. Тому варто знати, де зараз дешевше і як можна зекономити.
Також Новини.LIVE розповідали, що швидко підняти пенсії можна фактично одним способом — дати більше грошей Пенсійному фонду з бюджету, щоб закрити нестачу. А от на майбутнє важливо запустити обов’язкову накопичувальну систему, щоб люди могли самі відкладати собі на пенсію.
