Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Бюджетні мобільні тарифи для пенсіонерів: умови та ціни у квітні

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 05:55
Найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів: що пропонують оператори у квітні
Чоловік похилого віку спілкується телефоном. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мобільні послуги в Україні продовжують зростати. Найбільше це відчувають пенсіонери, для яких навіть кілька десятків гривень різниці мають значення. Тож варто знати актуальні пропозиції операторів, де зараз можна платити менше і що для цього потрібно.

Про те, які найдешевші тарифи пропонують українські мобільні оператори для людей похилого віку у квітні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який тариф для людей похилого віку пропонує lifecell 

Найбюджетніша пропозиція цього оператора — акційний пакет "Турбота", доступний для людей від 55 років. Але підключення можливе лише при перенесенні номера. Абонплата становить 190 грн на місяць, і її обіцяють не підвищувати до кінця 2027 року.

У цьому тарифі є безлімітні дзвінки всередині мережі, 1000 хвилин на інші оператори в Україні, 20 ГБ інтернету, а також безлімітний доступ до популярних сервісів, таких як YouTube, Viber, Facebook і TikTok. Для підключення достатньо показати паспорт.

Спеціальні умови для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Київстару 

Наразі найбільш доступним пакетом у цього оператора є "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із щомісячною оплатою 220 грн. Водночас він доступний не всім абонентам.

Читайте також:

Підключення можливе лише для осіб віком від 60 років (включно з тими, кому виповнюється 60 у місяці активації), а також для людей з інвалідністю I–III груп.

Щоб оформити тариф, потрібно звернутися до магазину оператора з паспортом і податковим номером. Особи з інвалідністю мають додатково надати документ, що підтверджує статус (посвідчення або довідку МСЕК). У пакет входить:

  • 100 SMS;
  • безлімітні дзвінки в мережі;
  • базове ТБ "Київстар ТБ Легкий";
  • 100 хвилин на інші номери по Україні;
  • 10 ГБ інтернету (з них 8 ГБ доступні в роумінгу);
  • домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Для абонентів молодших 60 років найдоступнішим є тариф "Все разом. Легкий" за 370 грн (або 290 грн при перенесенні номера). Він включає безліміт у мережі, 300 хвилин на інші напрямки, 300 SMS і безлімітний мобільний інтернет (15 ГБ у роумінгу).

Найдешевший тариф від Vodafone у квітні

Серед відносно недорогих варіантів — контрактний тариф Flexx GO за 350 грн щомісяця. Для підключення необхідно укласти договір і надати документи. Пакет включає:

  • безліміт на низку додатків;
  • безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;
  • 500 хвилин на інші мережі та в роумінгу;
  • 25 ГБ інтернету (15 ГБ доступні в країнах ЄС).

Якщо перенести номер, ціна знижується до 280 грн, а без контракту — зростає до 420 грн.

Найвигідніший тариф від"Інтертелеком" у квітні

Більшість дешевих тарифів мають певні вимоги — або вік, або спосіб підключення. У Інтертелеком вирішили зробити простіше. Тут пропонують один універсальний тариф без довідок і вікових обмежень. Його вартість — 200 грн на місяць або 150 грн, якщо перейти зі своїм номером.

У пакет входять 1000 хвилин на всі мережі в Україні, безплатні дзвінки до державних установ, 50 SMS і 10 ГБ інтернету.

Для зв’язку за кордоном оператор пропонує альтернативу класичному роумінгу — додаток IT Phone. З його допомогою можна користуватися своїм номером через інтернет навіть без SIM-карти. Вартість — 80 грн на місяць або 10 грн на добу, що зручно для коротких поїздок.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українські пенсіонери, які не працюють і доглядають за дітьми чи онуками до 18 років, можуть отримувати невелику щомісячну доплату до пенсії за кожну дитину. Її нараховує Пенсійний фонд.

Також Новини.LIVE повідомляли, що один із мобільних операторів в Україні дає знижку 15% на популярні послуги. Клієнти Київстару до кінця червня 2026 року можуть підключити Microsoft 365 дешевше, але потрібно відповідати певним умовам щодо статусу абонента та строку користування.

пенсіонери Київстар Vodafone lifecell мобільні оператори
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації