Найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів: що пропонують оператори у квітні

Чоловік похилого віку спілкується телефоном.

Ціни на мобільні послуги в Україні продовжують зростати. Найбільше це відчувають пенсіонери, для яких навіть кілька десятків гривень різниці мають значення. Тож варто знати актуальні пропозиції операторів, де зараз можна платити менше і що для цього потрібно.

Про те, які найдешевші тарифи пропонують українські мобільні оператори для людей похилого віку у квітні.

Який тариф для людей похилого віку пропонує lifecell

Найбюджетніша пропозиція цього оператора — акційний пакет "Турбота", доступний для людей від 55 років. Але підключення можливе лише при перенесенні номера. Абонплата становить 190 грн на місяць, і її обіцяють не підвищувати до кінця 2027 року.

У цьому тарифі є безлімітні дзвінки всередині мережі, 1000 хвилин на інші оператори в Україні, 20 ГБ інтернету, а також безлімітний доступ до популярних сервісів, таких як YouTube, Viber, Facebook і TikTok. Для підключення достатньо показати паспорт.

Спеціальні умови для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Київстару

Наразі найбільш доступним пакетом у цього оператора є "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із щомісячною оплатою 220 грн. Водночас він доступний не всім абонентам.

Читайте також:

Підключення можливе лише для осіб віком від 60 років (включно з тими, кому виповнюється 60 у місяці активації), а також для людей з інвалідністю I–III груп.

Щоб оформити тариф, потрібно звернутися до магазину оператора з паспортом і податковим номером. Особи з інвалідністю мають додатково надати документ, що підтверджує статус (посвідчення або довідку МСЕК). У пакет входить:

100 SMS;

безлімітні дзвінки в мережі;

базове ТБ "Київстар ТБ Легкий";

100 хвилин на інші номери по Україні;

10 ГБ інтернету (з них 8 ГБ доступні в роумінгу);

домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Для абонентів молодших 60 років найдоступнішим є тариф "Все разом. Легкий" за 370 грн (або 290 грн при перенесенні номера). Він включає безліміт у мережі, 300 хвилин на інші напрямки, 300 SMS і безлімітний мобільний інтернет (15 ГБ у роумінгу).

Найдешевший тариф від Vodafone у квітні

Серед відносно недорогих варіантів — контрактний тариф Flexx GO за 350 грн щомісяця. Для підключення необхідно укласти договір і надати документи. Пакет включає:

безліміт на низку додатків;

безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;

500 хвилин на інші мережі та в роумінгу;

25 ГБ інтернету (15 ГБ доступні в країнах ЄС).

Якщо перенести номер, ціна знижується до 280 грн, а без контракту — зростає до 420 грн.

Найвигідніший тариф від"Інтертелеком" у квітні

Більшість дешевих тарифів мають певні вимоги — або вік, або спосіб підключення. У Інтертелеком вирішили зробити простіше. Тут пропонують один універсальний тариф без довідок і вікових обмежень. Його вартість — 200 грн на місяць або 150 грн, якщо перейти зі своїм номером.

У пакет входять 1000 хвилин на всі мережі в Україні, безплатні дзвінки до державних установ, 50 SMS і 10 ГБ інтернету.

Для зв’язку за кордоном оператор пропонує альтернативу класичному роумінгу — додаток IT Phone. З його допомогою можна користуватися своїм номером через інтернет навіть без SIM-карти. Вартість — 80 грн на місяць або 10 грн на добу, що зручно для коротких поїздок.

