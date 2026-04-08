Найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів: що пропонують оператори у квітні

Бюджетні мобільні тарифи для пенсіонерів: умови та ціни у квітні
Ціни на мобільні послуги в Україні продовжують зростати. Найбільше це відчувають пенсіонери, для яких навіть кілька десятків гривень різниці мають значення. Тож варто знати актуальні пропозиції операторів, де зараз можна платити менше і що для цього потрібно.
Про те, які найдешевші тарифи пропонують українські мобільні оператори для людей похилого віку у квітні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Який тариф для людей похилого віку пропонує lifecell
Найбюджетніша пропозиція цього оператора — акційний пакет "Турбота", доступний для людей від 55 років. Але підключення можливе лише при перенесенні номера. Абонплата становить 190 грн на місяць, і її обіцяють не підвищувати до кінця 2027 року.
У цьому тарифі є безлімітні дзвінки всередині мережі, 1000 хвилин на інші оператори в Україні, 20 ГБ інтернету, а також безлімітний доступ до популярних сервісів, таких як YouTube, Viber, Facebook і TikTok. Для підключення достатньо показати паспорт.
Спеціальні умови для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Київстару
Наразі найбільш доступним пакетом у цього оператора є "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із щомісячною оплатою 220 грн. Водночас він доступний не всім абонентам.
Підключення можливе лише для осіб віком від 60 років (включно з тими, кому виповнюється 60 у місяці активації), а також для людей з інвалідністю I–III груп.
Щоб оформити тариф, потрібно звернутися до магазину оператора з паспортом і податковим номером. Особи з інвалідністю мають додатково надати документ, що підтверджує статус (посвідчення або довідку МСЕК). У пакет входить:
- 100 SMS;
- безлімітні дзвінки в мережі;
- базове ТБ "Київстар ТБ Легкий";
- 100 хвилин на інші номери по Україні;
- 10 ГБ інтернету (з них 8 ГБ доступні в роумінгу);
- домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.
Для абонентів молодших 60 років найдоступнішим є тариф "Все разом. Легкий" за 370 грн (або 290 грн при перенесенні номера). Він включає безліміт у мережі, 300 хвилин на інші напрямки, 300 SMS і безлімітний мобільний інтернет (15 ГБ у роумінгу).
Найдешевший тариф від Vodafone у квітні
Серед відносно недорогих варіантів — контрактний тариф Flexx GO за 350 грн щомісяця. Для підключення необхідно укласти договір і надати документи. Пакет включає:
- безліміт на низку додатків;
- безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;
- 500 хвилин на інші мережі та в роумінгу;
- 25 ГБ інтернету (15 ГБ доступні в країнах ЄС).
Якщо перенести номер, ціна знижується до 280 грн, а без контракту — зростає до 420 грн.
Найвигідніший тариф від"Інтертелеком" у квітні
Більшість дешевих тарифів мають певні вимоги — або вік, або спосіб підключення. У Інтертелеком вирішили зробити простіше. Тут пропонують один універсальний тариф без довідок і вікових обмежень. Його вартість — 200 грн на місяць або 150 грн, якщо перейти зі своїм номером.
У пакет входять 1000 хвилин на всі мережі в Україні, безплатні дзвінки до державних установ, 50 SMS і 10 ГБ інтернету.
Для зв’язку за кордоном оператор пропонує альтернативу класичному роумінгу — додаток IT Phone. З його допомогою можна користуватися своїм номером через інтернет навіть без SIM-карти. Вартість — 80 грн на місяць або 10 грн на добу, що зручно для коротких поїздок.
