Додаткові гроші для пенсіонерів: яку суму на утримання онуків можна отримувати у 2026 році

У 2026 році пенсіонери в Україні, які не працюють і доглядають за дітьми або онуками до 18 років, можуть отримувати невеличку доплату до пенсії. Доплата виплачується щомісяця на кожну дитину. Ці гроші призначає Пенсійний фонд.

Про те, яку доплату у 2026 році можуть отримувати пенсіонери, які мають на утриманні неповнолітніх дітей чи онуків, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 3 пункт Постанови Кабінету Міністрів України "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Хто має право на доплату та який її розмір у 2026 році

Йдеться про державну допомогу для тих пенсіонерів, які фактично забезпечують своїх дітей або онуків. Отримати таку доплату можуть громадяни, які не працюють і дійсно утримують неповнолітніх. Це можуть бути як рідні діти, так і онуки. Але важливо, щоб на цю дитину не виплачували інші державні допомоги чи пенсії.

У 2026 році сума доплати становить 150 гривень щомісяця за кожну дитину. Вона просто додається до основного розміру пенсії: за віком, по інвалідності або за вислугу років.

Як оформити доплату на онуків у 2026 році

Щоб оформити цю виплату, потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання і подати заяву. Також знадобляться такі документи:

Читайте також:

трудова книжка;

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини або онука;

довідка про те, що дитина перебуває на утриманні.

Після того як документи перевірять, Пенсійний фонд ухвалює рішення — призначити доплату чи ні.

В яких випадках надбавку можуть скасувати

Цю виплату дають до того моменту, поки дитині не виповниться 18 років, і тільки якщо пенсіонер не працює. Якщо людина влаштовується на роботу або реєструється як підприємець, виплату припиняють.

Пенсіонер обов’язково має повідомити Пенсійний фонд, якщо починає працювати або змінює свій статус. Якщо цього не зробити і продовжувати отримувати гроші, їх можуть потім змусити повернути.

Також важливо, що доплату не дають на дітей, які вже отримують пенсію або іншу державну соціальну допомогу (наприклад, допомогу людям з інвалідністю з дитинства чи дітям з інвалідністю).

Раніше Новини.LIVE писали, що коли людина вже має право на пенсію, але вирішує ще попрацювати, їй продовжує нараховуватись стаж. Через це майбутня пенсія стає більшою: приблизно рік роботи після 60 може додати десь 6%. Для багатьох це відчутний плюс.

Також Новини.LIVE повідомляли, що багато хто вважає, що в Україні низькі пенсії — через стару формулу, яку не змінювали з 2017 року. Але насправді проблема глибша. Головні причини — це мало працюючих порівняно з пенсіонерами та недосконала пенсійна система.