Дополнительные деньги для пенсионеров: какую сумму на содержание внуков можно получать в 2026 году

Доплата для пенсионеров на содержание внуков. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году пенсионеры в Украине, которые не работают и ухаживают за детьми или внуками до 18 лет, могут получать небольшую доплату к пенсии. Доплата выплачивается ежемесячно на каждого ребенка. Эти деньги назначает Пенсионный фонд.

О том, какую доплату в 2026 году могут получать пенсионеры, имеющие на содержании несовершеннолетних детей или внуков, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 3 пункт Постановления Кабинета Министров Украины "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Кто имеет право на доплату и какой ее размер в 2026 году

Речь идет о государственной помощи для тех пенсионеров, которые фактически обеспечивают своих детей или внуков. Получить такую доплату могут граждане, которые не работают и действительно содержат несовершеннолетних. Это могут быть как родные дети, так и внуки. Но важно, чтобы на этого ребенка не выплачивали другие государственные пособия или пенсии.

В 2026 году сумма доплаты составляет 150 гривен ежемесячно за каждого ребенка. Она просто добавляется к основному размеру пенсии: по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Как оформить доплату на внуков в 2026 году

Чтобы оформить эту выплату, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и подать заявление. Также понадобятся следующие документы:

трудовая книжка;

идентификационный код;

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении ребенка или внука;

справка о том, что ребенок находится на иждивении.

После того как документы проверят, Пенсионный фонд принимает решение — назначить доплату или нет.

В каких случаях надбавку могут отменить

Эту выплату дают до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет, и только если пенсионер не работает. Если человек устраивается на работу или регистрируется как предприниматель, выплату прекращают.

Пенсионер обязательно должен уведомить Пенсионный фонд, если начинает работать или меняет свой статус. Если этого не сделать и продолжать получать деньги, их могут потом заставить вернуть.

Также важно, что доплату не дают на детей, которые уже получают пенсию или другую государственную социальную помощь (например, помощь людям с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью).

