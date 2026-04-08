Бюджетные мобильные тарифы для пенсионеров: условия и цены в апреле

Дата публикации 8 апреля 2026 05:55
Самые выгодные мобильные тарифы для пенсионеров: что предлагают операторы в апреле
Пожилой мужчина общается по телефону. Фото: Новини.LIVE

Цены на мобильные услуги в Украине продолжают расти. Больше всего это чувствуют пенсионеры, для которых даже несколько десятков гривен разницы имеют значение. Поэтому стоит знать актуальные предложения операторов, где сейчас можно платить меньше и что для этого нужно.

О том, какие самые дешевые тарифы предлагают украинские мобильные операторы для пожилых людей в апреле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой тариф для пожилых людей предлагает lifecell

Самое бюджетное предложение этого оператора — акционный пакет "Забота", доступный для людей от 55 лет. Но подключение возможно только при переносе номера. Абонплата составляет 190 грн в месяц, и ее обещают не повышать до конца 2027 года.

В этом тарифе есть безлимитные звонки внутри сети, 1000 минут на другие операторы в Украине, 20 ГБ интернета, а также безлимитный доступ к популярным сервисам, таким как YouTube, Viber, Facebook и TikTok. Для подключения достаточно показать паспорт.

Специальные условия для пенсионеров и людей с инвалидностью от Киевстара

Сейчас наиболее доступным пакетом у этого оператора является "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" с ежемесячной оплатой 220 грн. В то же время он доступен не всем абонентам.

Подключение возможно только для лиц старше 60 лет (включая тех, кому исполняется 60 в месяце активации), а также для людей с инвалидностью I-III групп.

Чтобы оформить тариф, нужно обратиться в магазин оператора с паспортом и налоговым номером. Лица с инвалидностью должны дополнительно предоставить документ, подтверждающий статус (удостоверение или справку МСЭК). В пакет входит:

  • 100 SMS;
  • безлимитные звонки в сети;
  • базовое ТВ "Киевстар ТВ Легкий";
  • 100 минут на другие номера по Украине;
  • 10 ГБ интернета (из них 8 ГБ доступны в роуминге);
  • домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Для абонентов младше 60 лет самым доступным является тариф "Все вместе. Легкий" за 370 грн (или 290 грн при переносе номера). Он включает безлимит в сети, 300 минут на другие направления, 300 SMS и безлимитный мобильный интернет (15 ГБ в роуминге).

Самый дешевый тариф от Vodafone в апреле

Среди относительно недорогих вариантов - контрактный тариф Flexx GO за 350 грн ежемесячно. Для подключения необходимо заключить договор и предоставить документы. Пакет включает:

  • безлимит на ряд приложений;
  • безлимитные звонки в сети Vodafone;
  • 500 минут на другие сети и в роуминге;
  • 25 ГБ интернета (15 ГБ доступны в странах ЕС).

Если перенести номер, цена снижается до 280 грн, а без контракта — возрастает до 420 грн.

Самый выгодный тариф от "Интертелеком" в апреле

Большинство дешевых тарифов имеют определенные требования — либо возраст, либо способ подключения. В Интертелеком решили сделать проще. Здесь предлагают один универсальный тариф без справок и возрастных ограничений. Его стоимость — 200 грн в месяц или 150 грн, если перейти со своим номером.

В пакет входят 1000 минут на все сети в Украине, бесплатные звонки в государственные учреждения, 50 SMS и 10 ГБ интернета.

Для связи за границей оператор предлагает альтернативу классическому роумингу — приложение IT Phone. С его помощью можно пользоваться своим номером через интернет даже без SIM-карты. Стоимость — 80 грн в месяц или 10 грн в сутки, что удобно для коротких поездок.

Ранее Новости.LIVE писали, что в 2026 году украинские пенсионеры, которые не работают и ухаживают за детьми или внуками до 18 лет, могут получать небольшую ежемесячную доплату к пенсии за каждого ребенка. Ее начисляет Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE сообщали, что один из мобильных операторов в Украине дает скидку 15% на популярные услуги. Клиенты Киевстара до конца июня 2026 года могут подключить Microsoft 365 дешевле, но нужно соответствовать определенным условиям относительно статуса абонента и срока пользования.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
