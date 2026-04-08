Самые выгодные мобильные тарифы для пенсионеров: что предлагают операторы в апреле

Пожилой мужчина общается по телефону. Фото: Новини.LIVE

Цены на мобильные услуги в Украине продолжают расти. Больше всего это чувствуют пенсионеры, для которых даже несколько десятков гривен разницы имеют значение. Поэтому стоит знать актуальные предложения операторов, где сейчас можно платить меньше и что для этого нужно.

Какой тариф для пожилых людей предлагает lifecell

Самое бюджетное предложение этого оператора — акционный пакет "Забота", доступный для людей от 55 лет. Но подключение возможно только при переносе номера. Абонплата составляет 190 грн в месяц, и ее обещают не повышать до конца 2027 года.

В этом тарифе есть безлимитные звонки внутри сети, 1000 минут на другие операторы в Украине, 20 ГБ интернета, а также безлимитный доступ к популярным сервисам, таким как YouTube, Viber, Facebook и TikTok. Для подключения достаточно показать паспорт.

Специальные условия для пенсионеров и людей с инвалидностью от Киевстара

Сейчас наиболее доступным пакетом у этого оператора является "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" с ежемесячной оплатой 220 грн. В то же время он доступен не всем абонентам.

Читайте также:

Подключение возможно только для лиц старше 60 лет (включая тех, кому исполняется 60 в месяце активации), а также для людей с инвалидностью I-III групп.

Чтобы оформить тариф, нужно обратиться в магазин оператора с паспортом и налоговым номером. Лица с инвалидностью должны дополнительно предоставить документ, подтверждающий статус (удостоверение или справку МСЭК). В пакет входит:

100 SMS;

безлимитные звонки в сети;

базовое ТВ "Киевстар ТВ Легкий";

100 минут на другие номера по Украине;

10 ГБ интернета (из них 8 ГБ доступны в роуминге);

домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Для абонентов младше 60 лет самым доступным является тариф "Все вместе. Легкий" за 370 грн (или 290 грн при переносе номера). Он включает безлимит в сети, 300 минут на другие направления, 300 SMS и безлимитный мобильный интернет (15 ГБ в роуминге).

Самый дешевый тариф от Vodafone в апреле

Среди относительно недорогих вариантов - контрактный тариф Flexx GO за 350 грн ежемесячно. Для подключения необходимо заключить договор и предоставить документы. Пакет включает:

безлимит на ряд приложений;

безлимитные звонки в сети Vodafone;

500 минут на другие сети и в роуминге;

25 ГБ интернета (15 ГБ доступны в странах ЕС).

Если перенести номер, цена снижается до 280 грн, а без контракта — возрастает до 420 грн.

Самый выгодный тариф от "Интертелеком" в апреле

Большинство дешевых тарифов имеют определенные требования — либо возраст, либо способ подключения. В Интертелеком решили сделать проще. Здесь предлагают один универсальный тариф без справок и возрастных ограничений. Его стоимость — 200 грн в месяц или 150 грн, если перейти со своим номером.

В пакет входят 1000 минут на все сети в Украине, бесплатные звонки в государственные учреждения, 50 SMS и 10 ГБ интернета.

Для связи за границей оператор предлагает альтернативу классическому роумингу — приложение IT Phone. С его помощью можно пользоваться своим номером через интернет даже без SIM-карты. Стоимость — 80 грн в месяц или 10 грн в сутки, что удобно для коротких поездок.

