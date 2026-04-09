Главная Экономика Перерасчет пенсии в Украине: как оспорить назначенную сумму выплат

Дата публикации 9 апреля 2026 06:01
Заниженный размер пенсии: как оспорить сумму и вернуть деньги
Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Иногда украинские пенсионеры замечают, что получают меньше денег, чем рассчитывали. В таком случае размер выплат можно обжаловать. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

О том, как пенсионеру добиться перерасчета выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Почему некоторым пенсионерам приходится оспаривать размер пенсии

В Пенсионном фонде говорят, что такие начисления можно обжаловать, но есть определенная процедура и правила. Причины для обращения бывают разные — это может быть как сам процесс назначения пенсии, так и ошибки в подсчетах. Чаще всего проблемы возникают из-за:

  • неправильных расчетов;
  • отказа в назначении пенсии;
  • неверно зачисленного страхового стажа;
  • затягивания с проверкой документов;
  • нарушения права на льготную или досрочную пенсию.

Подать жалобу можно обратившись в вышестоящий орган Пенсионного фонда, написав заявление его руководству, придя лично или подав обращение онлайн с электронной подписью. После этого обращение рассматривают и дают ответ в течение 15 дней.

Почему же выплаты могут быть меньше чем ожидалось

Все зависит от того, как их считают. Система автоматически "отсеивает" периоды с самыми низкими зарплатами, чтобы оптимизировать расчет, и это влияет на средний показатель.

Также сложности могут возникать, когда человек переходит с одного вида пенсии на другой. В таких случаях даже дополнительный стаж не всегда существенно увеличивает выплаты из-за ограничений в расчетах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на мобильную связь в Украине растут, и больше всего это бьет по пенсионерам. Для них даже небольшая переплата ощутима. Поэтому стоит знать, где сейчас дешевле и как можно сэкономить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что быстро поднять пенсии можно фактически одним способом — дать больше денег Пенсионному фонду из бюджета, чтобы закрыть недостачу. А вот на будущее важно запустить обязательную накопительную систему, чтобы люди могли сами откладывать себе на пенсию.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
