5 самых больших пенсионных выплат в Украине: Гетманцев озвучил суммы

В Украине до сих пор не утихают дискуссии об отмене так называемых "клановых" прокурорских пенсий, которые иногда превышают сотни тысяч гривен. Но по состоянию на сейчас документ даже не вынесен в сессионный зал — и это вызывает серьезные вопросы.

О том, кто получает самые высокие пенсии в Украине и каков их размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на главу финкомитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.

Размер самых больших пенсионных выплат в Украине

По его словам, законопроект, который предусматривает отмену прокурорских пенсий, завис уже больше года. Еще в мае прошлого года профильный комитет рекомендовал его к рассмотрению, однако с тех пор никакого движения вперед. Никаких объяснений тоже нет, хотя общество прямо требует отмены таких привилегий.

Ситуацию хорошо иллюстрируют цифры. Речь идет о пенсиях в 245 тыс., 219 тыс., 193 тыс., 190 тыс. и 172 тыс. гривен. И это не годовые суммы — это выплаты за месяц. Причем четыре из пяти таких пенсий получают именно прокуроры.

"То есть система, которая существует сегодня, дает возможность не только получать заоблачные пенсии, а еще и через суд значительно их увеличивать. И это позор, что мы до сих пор не можем рассмотреть этот вопрос", — подчеркнул Гетманцев.

Параллельно остается нерешенным и более широкий вопрос — полноценной пенсионной реформы, которой в Украине до сих пор нет. Люди годами ждут изменений, но конкретных решений от правительства пока не видно.

Эксперт отмечает, что нужно кардинально менять подход к начислению пенсий. Сейчас из-за привязки доходов к средним показателям за три года люди могут терять до 20% выплат.

"Мы должны изменить формулу индексации пенсии, привязав ее просто к средней заработной плате, а не обманывая людей, что они теряют до 50% собственной пенсии именно на этой формуле", — убежден нардеп.

Отдельная тема — введение второго уровня пенсионной системы. Его должны были внедрить еще много лет назад, но процесс постоянно откладывают. Теперь медлить уже некуда.

"Потому что, на самом деле, те пенсии, которые сегодня являются минимальными, средняя пенсия, которая не достигает даже 7 тысяч гривен и меньше, чем прожиточный минимум — это позор. Позор, который мы должны с вами вместе исправить", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Он также добавил, что решить этот болезненный для украинцев вопрос можно только через системные, продуманные изменения, а не громкие, но нереалистичные обещания.

