Пенсии в Украине: кому еще раз повысят размер выплат до конца 2026 года

Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Хотя пенсии в Украине уже проиндексировали в марте, некоторые граждане пожилого возраста все же могут ожидать не повышения выплат до конца 2026 года. Дело в том, что на конечную сумму влияют различные доплаты и надбавки. Поэтому, если пенсионер выполнит определенные условия, размер его выплат может измениться.

О том, кому могут еще раз повысить размер пенсии до конца 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Кому могут еще раз повысить размер пенсии до конца 2026 года

Представительница Пенсионного фонда напомнила пожилым людям, что есть дополнительная выплата к пенсии, которая зависит от того, сколько им лет. Поэтому те, кто достигнет определенного возрастного барьера в 2026 году, смогут получать больше денег. Причем размер этой "возрастной" надбавки меняется:

в 70-74 года — доплачивают до 300 грн;

в 75-79 лет — сумма увеличивается до 456 грн;

от 80 лет можно получать до 570 грн доплаты ежемесячно.

Эту доплату назначают автоматически, то есть никуда обращаться не нужно. Но есть одно важное условие — общая пенсия должна быть не больше 10 340,35 грн.

Почему размер надбавки не всегда соответствует ожиданиям пенсионеров

Деньги начинают начислять со дня рождения, когда человек достигает нужного возраста. Это означает, что:

Если день рождения в начале месяца — доплату дадут за весь месяц. Если же день рождения в середине месяца — деньги вы получите только за часть дней.

"Если пенсионер родился 01 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста", — отмечают в ПФУ.

Есть еще один нюанс — когда человек переходит в следующую возрастную категорию, ему не добавляют всю новую сумму сразу. Например, в 75 лет доплата увеличится не на полные 456 грн, а только на разницу с предыдущей надбавкой. То есть если раньше уже было 300 грн, то добавят еще 156 грн, чтобы вместе получилась новая сумма.

