Пенсії в Україні: кому ще раз підвищать розмір виплат до кінця 2026 року

Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Хоча пенсії в Україні уже проіндексували у березні, деякі громадяни похилого віку все ж можуть очікувати не підвищення виплат до кінця 2026 року. Річ у тім, що на кінцеву суму впливають різні доплати та надбавки. Тож, якщо пенсіонер виконає певні умови, розмір його виплат може змінитись.

Про те, кому можуть ще раз підвищити розмір пенсії до кінця 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Кому можуть ще раз підвищити розмір пенсії до кінця 2026 року

Представниця Пенсійного фонду нагадала людям похилого віку, що є додаткова виплата до пенсії, яка залежить від того, скільки їм років. Тож ті, хто досягне певного вікового бар'єра у 2026 році, зможуть отримувати більше грошей. При чому розмір цієї "вікової" надбавки змінюється:

у 70–74 роки — доплачують до 300 грн;

у 75–79 років — сума збільшується до 456 грн;

від 80 років можна отримувати до 570 грн доплати щомісяця.

Цю доплату призначають автоматично, тобто нікуди звертатися не потрібно. Але є одна важлива умова — загальна пенсія має бути не більшою за 10 340,35 грн.

Чому розмір надбавки не завжди відповідає очікуванням пенсіонерів

Гроші починають нараховувати з дня народження, коли людина досягає потрібного віку. Це означає, що:

Якщо день народження на початку місяця — доплату дадуть за весь місяць. Якщо ж день народження у середині місяця — гроші ви отримаєте тільки за частину днів.

"Якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку", — зазначають у ПФУ.

Є ще один нюанс — коли людина переходить у наступну вікову категорію, їй не додають всю нову суму одразу. Наприклад, у 75 років доплата збільшиться не на повні 456 грн, а лише на різницю з попередньою надбавкою. Тобто якщо раніше вже було 300 грн, то додадуть ще 156 грн, щоб разом вийшла нова сума.

