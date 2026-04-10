Медичні гарантії для пенсіонерів: за які послуги не потрібно платити в лікарнях у 2026 році

Підтримка пенсіонерів: за які медичні послуги не потрібно платити у 2026 ро
У 2026 році українці можуть отримати чимало медичних послуг абсолютно безплатно. Їх уже оплатила держава через Національну службу здоров'я України (НСЗУ). Однак в лікарнях все ще можна почути про "благодійні внески" та "подяку в конверті". Але в більшості випадків це вже незаконно.
Про те, які медичні послуги пенсіонери можуть отримати безплатно у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на юриста пенсіонерів Михайла Вулаха.
Які медичні послуги пенсіонери можуть отримати безплатно у 2026 році
За словами юриста, у 2026 році більшість послуг, які пенсіонери можуть отримати у державних лікарнях, уже оплачені. Однак інколи лікарні користуються тим, що люди не знають своїх прав. З 2026 року повноцінно працює Програма медичних гарантій. Це означає, що лікування вже частково оплачено через податки.
Якщо лікарня має договір із НСЗУ, вона не має права брати гроші за послуги з цієї програми. Безплатними мають бути:
- ЕКГ;
- базові аналізи;
- консультації спеціалістів;
- прийом сімейного лікаря;
- УЗД, КТ, МРТ (за направленням);
- операції та ліки за програмою медичних гарантій.
Навіть шприци чи інші матеріали оплачувати не потрібно. Якщо гроші все ж вимагають, варто знати, як відстояти свої права.
Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші
За словами експерта, багато закладів працюють "по-старому", а пацієнти часто не знають своїх прав, бояться, що їм відмовлять або платять просто за звичкою. Тож, якщо у вас вимагають гроші, потрібно:
- спочатку перевірити, чи є у лікарні договір із НСЗУ;
- якщо просять гроші — вимагайте письмову відмову або пояснення;
- подати заяву на ім’я головного лікаря і зареєструвати її;
- зачекати на відповідь (до 2 тижнів);
- якщо реакції немає — можна скаржитись у НСЗУ або за телефоном 1677.
"Фраза, яка змінює все — прошу надати мені письмову відповідь з вказанням причини відмови. І тепер тон, з яким з вами спілкуються лікарі, змінюється", — зазначає Михайло Вулах.
Якщо змушують платити — записуйте розмови, нічого не підписуйте навмання та не погоджуйтесь на усні відмови. Платіть тільки через касу і зберігайте чеки.
Читайте Новини.LIVE!