Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В аптеках тимчасово немає деяких ліків: чи варто готуватись до дефіциту

В аптеках тимчасово немає деяких ліків: чи варто готуватись до дефіциту

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 07:25
Полиці аптек не завжди заповнені: експерт пояснив причину та чи загрожує це дефіцитом ліків
Чи може виникнути дефіцит ліків в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні час від часу з’являються розмови про те, що ліків може не вистачати, а ціни на них різко зростуть. Насправді ситуація не така критична. Так, окремі препарати іноді можуть зникати з аптек, але говорити про дефіцит зарано.

Про те, чи може виникнути дефіцит ліків в Україні та чому деякі препарати не завжди можна знайти в аптеках, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на директора ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едема Адаманова.

Чи може виникнути дефіцит ліків в Україні та що буде цінами на медикаменти

Дійсно, деякі препарати не завжди є в аптеках. Зазвичай це пов’язано з проблемами у логістиці, виробництві або постачанні сировини — особливо якщо йдеться про імпортні ліки. Але загалом масового дефіциту в країні зараз немає.

За словами експерта, теоретично нестача може виникнути з будь-якими ліками. Але найчутливіша ситуація — там, де лікування не можна переривати. Йдеться, зокрема, про онкологічні захворювання та рідкісні (орфанні) хвороби. 

"Там неприпустиме переривання лікування і дуже складно змінити схему лікування. Саме тому пріоритет всіх державних органів, які можуть впливати на це, саме на ці препарати", — розповів Адаманов.

Читайте також:

Багато таких ліків закуповують централізовано, створюють запаси і діють програми відшкодування вартості. Водночас є препарати, які люди купують самі в аптеках — і тут держава має значно менше впливу.

Що стосується цін, то якщо вони й ростимуть, то це більше стосуватиметься окремих іноземних препаратів, запевнив експерт.

Чому виникають перебої з ліками в Україні

Проблеми з ліками часто мають глобальні причини. Наприклад, можуть затримуватися поставки пакування або зупинятися виробництво на заводах в інших країнах. Оскільки виробництво розкидане по всьому світу, вплинути на це практично неможливо.

В Україні фармацевтична галузь досить розвинена — працює понад сотня виробників. Переважно вони випускають так звані генерики — аналоги оригінальних ліків, які дешевші й доступніші.

Що стосується складних препаратів, як-от ліки проти раку чи вакцини, — Україна значною мірою залежить від імпорту. Саме через це і виникають основні ризики з постачанням.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році частина українців може безплатно пройти лікування в санаторіях. Йдеться про тих, хто повернувся з полону — їм потрібен час і підтримка, щоб відновити здоров’я і психіку. Саме для цього держава запустила окрему програму допомоги.

Також Новини.LIVE розповідали, що більшість пенсіонерів в Україні мають невеликі доходи, тому багато послуг для них доступні безплатно або зі знижками. Наприклад, у державних лікарнях є лише сім медичних послуг, за які з пенсіонерів можуть офіційно брати гроші.

ліки медицина ефір Новини.LIVE
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації