Полиці аптек не завжди заповнені: експерт пояснив причину та чи загрожує це дефіцитом ліків

Чи може виникнути дефіцит ліків в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні час від часу з’являються розмови про те, що ліків може не вистачати, а ціни на них різко зростуть. Насправді ситуація не така критична. Так, окремі препарати іноді можуть зникати з аптек, але говорити про дефіцит зарано.

Про те, чи може виникнути дефіцит ліків в Україні та чому деякі препарати не завжди можна знайти в аптеках, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на директора ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едема Адаманова.

Чи може виникнути дефіцит ліків в Україні та що буде цінами на медикаменти

Дійсно, деякі препарати не завжди є в аптеках. Зазвичай це пов’язано з проблемами у логістиці, виробництві або постачанні сировини — особливо якщо йдеться про імпортні ліки. Але загалом масового дефіциту в країні зараз немає.

За словами експерта, теоретично нестача може виникнути з будь-якими ліками. Але найчутливіша ситуація — там, де лікування не можна переривати. Йдеться, зокрема, про онкологічні захворювання та рідкісні (орфанні) хвороби.

"Там неприпустиме переривання лікування і дуже складно змінити схему лікування. Саме тому пріоритет всіх державних органів, які можуть впливати на це, саме на ці препарати", — розповів Адаманов.

Читайте також:

Багато таких ліків закуповують централізовано, створюють запаси і діють програми відшкодування вартості. Водночас є препарати, які люди купують самі в аптеках — і тут держава має значно менше впливу.

Що стосується цін, то якщо вони й ростимуть, то це більше стосуватиметься окремих іноземних препаратів, запевнив експерт.

Чому виникають перебої з ліками в Україні

Проблеми з ліками часто мають глобальні причини. Наприклад, можуть затримуватися поставки пакування або зупинятися виробництво на заводах в інших країнах. Оскільки виробництво розкидане по всьому світу, вплинути на це практично неможливо.

В Україні фармацевтична галузь досить розвинена — працює понад сотня виробників. Переважно вони випускають так звані генерики — аналоги оригінальних ліків, які дешевші й доступніші.

Що стосується складних препаратів, як-от ліки проти раку чи вакцини, — Україна значною мірою залежить від імпорту. Саме через це і виникають основні ризики з постачанням.

