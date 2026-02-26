Найнижчі ціни на ліки в Україні — яку корисну функцію додали в е-рецепт

Українці зможуть купувати ліки в аптеках по-новому. Фото: УНІАН

В Україні реалізували функцію, яка допоможе підвищити прозорість цін на ліки і надасть пацієнтам можливість обирати препарати серед бюджетних варіантів. Мова про впровадження пам'ятки з інформацією про три найдешевші лікарські засоби, доступні на вітчизняному ринку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Зміни в системі електронних рецептів

Як передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.01.2026 р. № 116, в Україні запровадили зміни в е-рецептах. Тепер пацієнтам буде надаватися інформація про три лікарські засоби з найнижчою вартістю в Національному каталозі цін. Не доведеться переплачувати за бренд, оскільки з'явиться змога обирати варіант на власний гаманець.

"У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти за найнижчою ціною. Щонайменше один із них обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці", — підкреслила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Функцію зробили доступною у вигляді QR-коду на паперовій пам’ятці до е-рецепта. Перший етап передбачає формування довідки для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які потрібно купувати за власні гроші.

Які інші зміни готує МОЗ

Надалі планується масштабування проєкту. З наказу МОЗ можна зробити висновок, що до травня 2026 року функцію хочуть розширити на комбіновані ліки з двома речовинами, до червня — з трьома, до липня — на препарати без міжнародної непатентованої назви або з чотирма і більше активними складниками.

Плюс Національний каталог містить граничні ціни, тобто за законом аптеки не можуть реалізувати ці товари дорожче. Іншими словами, пацієнти не тільки дізнаються про найдешевші пропозиції на ринку, але й будуть обирати максимально економний варіант лікування без зниження ефективності.

Нагадаємо, поштовий оператор України планує до кінця березня 2026 року запустити новий сервіс під назвою "Укрпошта. Аптека". Доступ до окремих послуг отримають жителі 26 000 населених пунктів.

Також ми писали, на які медичні пільги можуть розраховувати пенсіонери у 2026 році. Людей похилого віку забезпечують безплатними ліками і виробами в межах програми медичних гарантій (якщо заклад співпрацює з НСЗУ).