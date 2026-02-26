Видео
Україна
Главная Экономика Украинцы смогут экономить на лекарствах — что разработали в Минздраве

Украинцы смогут экономить на лекарствах — что разработали в Минздраве

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 18:05
Низкие цены на лекарства в Украине — какую нужную функцию добавили в е-рецепт
Украинцы смогут покупать лекарства в аптеках по-новому. Фото: УНИАН

В Украине реализовали функцию, которая поможет повысить прозрачность цен на лекарственные средства и предоставит пациентам возможность выбирать препараты среди бюджетных вариантов. Речь идет о введении памятки с информацией о трех самых дешевых лекарствах, доступных на украинском рынке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также:

Изменения в системе электронных рецептов

Как предусмотрено приказом Министерства здравоохранения от 31.01.2026 г. № 116, в Украине ввели изменения в е-рецептах. Теперь пациентам будет предоставляться информация о трех лекарственных средствах с самой низкой стоимостью в Национальном каталоге цен. Не придется переплачивать за бренд, поскольку появится возможность выбирать вариант на собственный кошелек.

"В каталоге вы увидите все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта по самой низкой цене. По меньшей мере один из них обязательно должен быть в наличии в любой аптеке", — подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Функцию сделали доступной в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту. Первый этап предусматривает формирование справки для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые нужно покупать за собственные деньги.

Какие другие изменения готовит Минздрав

В дальнейшем планируется масштабирование проекта. Из приказа Минздрава можно сделать вывод, что до мая 2026 года функцию хотят расширить на комбинированные лекарства с двумя веществами, до июня — с тремя, до июля — на препараты без международного непатентованного названия или с четырьмя и более активными составляющими.

Плюс Национальный каталог содержит предельные цены, то есть по закону аптеки не могут реализовать эти товары дороже. Иными словами, пациенты не только узнают о самых дешевых предложениях на рынке, но и будут выбирать максимально экономный вариант лечения без снижения эффективности.

Напомним, почтовый оператор Украины планирует до конца марта 2026 года запустить новый сервис под названием "Укрпошта. Аптека". Доступ к отдельным услугам получат жители 26 000 населенных пунктов.

Также мы писали, на какие медицинские льготы могут рассчитывать пенсионеры в 2026 году. Пожилых людей обеспечивают бесплатными лекарствами и изделиями в рамках программы медицинских гарантий (если заведение сотрудничает с НСЗУ).

Минздрав лекарства аптеки цены е-рецепт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
