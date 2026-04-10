Полки аптек не всегда заполнены: эксперт объяснил причину и грозит ли это дефицитом лекарств

Может ли возникнуть дефицит лекарств в Украине. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине время от времени появляются разговоры о том, что лекарств может не хватать, а цены на них резко вырастут. На самом деле ситуация не такая критическая. Да, отдельные препараты иногда могут исчезать из аптек, но говорить о дефиците рано.

О том, может ли возникнуть дефицит лекарств в Украине и почему некоторые препараты не всегда можно найти в аптеках, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на директора ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" Эдема Адаманова.

Может ли возникнуть дефицит лекарств в Украине и что будет с ценами на медикаменты

Действительно, некоторые препараты не всегда есть в аптеках. Обычно это связано с проблемами в логистике, производстве или поставке сырья — особенно если речь идет об импортных лекарствах. Но в целом массового дефицита в стране сейчас нет.

По словам эксперта, теоретически нехватка может возникнуть с любыми лекарствами. Но самая чувствительная ситуация — там, где лечение нельзя прерывать. Речь идет, в частности, об онкологических заболеваниях и редких (орфанных) болезнях.

"Там недопустимо прерывание лечения и очень сложно изменить схему лечения. Именно поэтому приоритет всех государственных органов, которые могут влиять на это, именно на эти препараты", — рассказал Адаманов.

Многие такие лекарства закупают централизованно, создают запасы и действуют программы возмещения стоимости. В то же время есть препараты, которые люди покупают сами в аптеках — и здесь государство имеет значительно меньше влияния.

Что касается цен, то если они и будут расти, то это больше будет касаться отдельных иностранных препаратов, заверил эксперт.

Почему возникают перебои с лекарствами в Украине

Проблемы с лекарствами часто имеют глобальные причины. Например, могут задерживаться поставки упаковки или останавливаться производство на заводах в других странах. Поскольку производство разбросано по всему миру, повлиять на это практически невозможно.

В Украине фармацевтическая отрасль достаточно развита — работает более сотни производителей. В основном они выпускают так называемые генерики — аналоги оригинальных лекарств, которые дешевле и доступнее.

Что касается сложных препаратов, например лекарства против рака или вакцины, — Украина в значительной степени зависит от импорта. Именно поэтому и возникают основные риски с поставками.

