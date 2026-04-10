Медицинские гарантии для пенсионеров: за какие услуги не нужно платить в больницах в 2026 году

В 2026 году украинцы могут получить немало медицинских услуг абсолютно бесплатно. Их уже оплатило государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Однако в больницах все еще можно услышать о "благотворительных взносах" и "благодарности в конверте". Но в большинстве случаев это уже незаконно.

О том, какие медицинские услуги пенсионеры могут получить бесплатно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юриста пенсионеров Михаила Вулаха.

Какие медицинские услуги пенсионеры могут получить бесплатно в 2026 году

По словам юриста, в 2026 году большинство услуг, которые пенсионеры могут получить в государственных больницах, уже оплачены. Однако иногда больницы пользуются тем, что люди не знают своих прав. С 2026 года полноценно работает Программа медицинских гарантий. Это означает, что лечение уже частично оплачено через налоги.

Если больница имеет договор с НСЗУ, она не имеет права брать деньги за услуги из этой программы. Бесплатными должны быть:

ЭКГ;

базовые анализы;

консультации специалистов;

прием семейного врача;

УЗИ, КТ, МРТ (по направлению);

операции и лекарства по программе медицинских гарантий.

Даже шприцы или другие материалы оплачивать не нужно. Если деньги все же требуют, стоит знать, как отстоять свои права.

Что делать, если в больнице требуют деньги

По словам эксперта, многие заведения работают "по старинке", а пациенты часто не знают своих прав, боятся, что им откажут или платят просто по привычке. Поэтому, если у вас требуют деньги, нужно:

сначала проверить, есть ли у больницы договор с НСЗУ;

если просят деньги — требуйте письменный отказ или объяснения;

подать заявление на имя главного врача и зарегистрировать его;

подождать ответа (до 2 недель);

если реакции нет — можно жаловаться в НСЗУ или по телефону 1677.

"Фраза, которая меняет все — прошу предоставить мне письменный ответ с указанием причины отказа. И теперь тон, с которым с вами общаются врачи, меняется", — отмечает Михаил Вулах.

Если заставляют платить -= записывайте разговоры, ничего не подписывайте наугад и не соглашайтесь на устные отказы. Платите только через кассу и сохраняйте чеки.

