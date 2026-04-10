Поддержка пенсионеров: за какие медицинские услуги не нужно платить в 2026

Дата публикации 10 апреля 2026 12:15
Медицинские гарантии для пенсионеров: за какие услуги не нужно платить в больницах в 2026 году
Бесплатные медицинские услуги для пенсионеров. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы могут получить немало медицинских услуг абсолютно бесплатно. Их уже оплатило государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Однако в больницах все еще можно услышать о "благотворительных взносах" и "благодарности в конверте". Но в большинстве случаев это уже незаконно.

О том, какие медицинские услуги пенсионеры могут получить бесплатно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юриста пенсионеров Михаила Вулаха.

Какие медицинские услуги пенсионеры могут получить бесплатно в 2026 году

По словам юриста, в 2026 году большинство услуг, которые пенсионеры могут получить в государственных больницах, уже оплачены. Однако иногда больницы пользуются тем, что люди не знают своих прав. С 2026 года полноценно работает Программа медицинских гарантий. Это означает, что лечение уже частично оплачено через налоги.

Если больница имеет договор с НСЗУ, она не имеет права брать деньги за услуги из этой программы. Бесплатными должны быть:

  • ЭКГ;
  • базовые анализы;
  • консультации специалистов;
  • прием семейного врача;
  • УЗИ, КТ, МРТ (по направлению);
  • операции и лекарства по программе медицинских гарантий.

Даже шприцы или другие материалы оплачивать не нужно. Если деньги все же требуют, стоит знать, как отстоять свои права.

Что делать, если в больнице требуют деньги

По словам эксперта, многие заведения работают "по старинке", а пациенты часто не знают своих прав, боятся, что им откажут или платят просто по привычке. Поэтому, если у вас требуют деньги, нужно:

  • сначала проверить, есть ли у больницы договор с НСЗУ;
  • если просят деньги — требуйте письменный отказ или объяснения;
  • подать заявление на имя главного врача и зарегистрировать его;
  • подождать ответа (до 2 недель);
  • если реакции нет — можно жаловаться в НСЗУ или по телефону 1677.

"Фраза, которая меняет все — прошу предоставить мне письменный ответ с указанием причины отказа. И теперь тон, с которым с вами общаются врачи, меняется", — отмечает Михаил Вулах.

Если заставляют платить -= записывайте разговоры, ничего не подписывайте наугад и не соглашайтесь на устные отказы. Платите только через кассу и сохраняйте чеки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине время от времени можно услышать, что лекарств может не хватать или, что цены сильно вырастут. Но все не так плохо. Некоторые препараты действительно иногда исчезают из аптек, но о серьезном дефиците речь пока не идет.

Также Новини.LIVE сообщали, что у большинства пенсионеров в Украине небольшие доходы, поэтому многие услуги для них бесплатные или более дешевые. Но не все люди почтенного возраста знают о своих правах, из-за чего иногда платят там, где этого можно избежать.

больницы пенсионеры медицина
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
