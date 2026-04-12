Пенсії в Україні: кому держава буде доплачувати до 1038 грн грн на місяць у 2026 році

Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачена спеціальна надбавка до пенсії для жінок, які мають особливі заслуги перед державою. Це стосується багатодітних матерів. Розмір доплати залежить від того, скільки дітей виховала жінка та розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Про те, яку доплату до пенсії можуть отримувати жінки з особливими заслугами перед державою у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Яку доплату до пенсії можуть отримувати багатодітні матері в Україні

Згідно з пунктом 6 першої статті закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", йдеться про спеціальну надбавку, яку можуть отримувати жінки, що народили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до шести років. При цьому враховуються й офіційно усиновлені діти.

Цю доплату додають до основної пенсії — незалежно від того, чи це пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Який розмір надбавки у 2026 році

Сума надбавки залежить від кількості дітей:

Читайте також:

за п’ятьох дітей доплачують 35% прожиткового мінімуму (908,25 грн грн);

за шістьох — 36% (934,20 грн);

за сімох — 37% (960,15 грн);

за вісьмох дітей — 38% (986,10 грн);

за дев'ятьох дітей — 39% (1012,05 грн);

максимум — 40% передбачено для матерів, які виховали десятьох і більше дітей (1038 грн).

Розмір цієї виплати може змінюватися, адже він прив’язаний до прожиткового мінімуму, який переглядають щороку. Щоб отримати гроші, потрібно звернутися до Пенсійного фонду і подати всі необхідні документи.

Якщо ж отримувачка надбавки помирає, частину цих коштів можуть врахувати при оформленні пенсії у зв’язку з втратою годувальника для її родини. У такому випадку виплата становитиме 70% від надбавки для одного непрацездатного члена сім’ї або 90% — якщо таких двоє чи більше.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році більшість послуг у державних лікарнях для пенсіонерів уже оплачена. Але інколи медзаклади користуються тим, що люди не знають своїх прав. Зараз повністю працює Програма медичних гарантій, тож лікування частково покривається з податків.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсії в Україні підвищили ще в березні, але частина людей похилого віку все ще може очікувати на додаткове зростання до кінця року. Остаточна сума залежить від різних доплат і надбавок, тому розмір виплат може змінитися.