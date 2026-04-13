Компенсація для людей, які доглядають за родичем похилого віку: сума та як отримати у 2026 році

Українці, які доглядають за родичем похилого віку, який не може обслуговувати себе самостійно, можуть отримати фінансову допомогу від держави. Це частина соціального забезпечення, яке передбачене законом.

Хто може отримати компенсацію за догляд за пенсіонером

Ця допомога не надається автоматично, і не всі родичі можуть її отримати. Згідно з законом, компенсація виплачується тим, хто постійно доглядає за людиною, яка через погане здоров'я потребує допомоги інших. Це потрібно підтвердити медичним висновком.

Також важливо, щоб ви жили разом і вели спільний побут — це підтверджує, що догляд регулярний, а не тимчасовий.

Який розмір виплат та як їх оформити у 2026 році

Розмір компенсації визначається індивідуально, залежно від доходу вашої сім'ї. Він розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом на одну людину.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду з заявою та пакетом документів. Для цього знадобляться:

довідки про доходи;

документи, що підтверджують особу;

медичний висновок про необхідність постійного догляду.

На які додаткові доплати можуть розраховувати пенсіонери у 2026 році

Окрім компенсації для доглядальників, є й інші доплати для пенсіонерів. Наприклад, людям старше 80 років надається надбавка до пенсії в розмірі 570 грн, якщо їх виплата не перевищує певної межі.

Самотні люди похилого віку, які потребують постійного догляду, також можуть отримати додаткову надбавку в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це буде 1 038 грн.

