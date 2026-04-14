Льготы на лекарства для пенсионеров: оказывает ли государство поддержку в 2026 году

В Украине пенсионеры часто нуждаются в большей поддержке от государства. Обычно их доходы небольшие, а расходы — особенно на лекарства — с возрастом только растут. Впрочем, отдельных государственных программ, которые бы обеспечивали медикаментами именно пожилых людей, пока нет.

О том, почему в Украине нет специальных государственных программ обеспечения пенсионеров лекарствами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на директора ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" Эдема Адаманова.

Есть ли в Украине специальные программы обеспечения лекарствами пенсионеров

По его словам, в Украине не делят пациентов по возрасту или социальному статусу. Государство закупает лекарства по определенным заболеваниям. Например, для лечения:

онкологии;

гемофилии;

сердечно-сосудистых болезней.

"Так же есть реимбурсация, когда в аптеке можно бесплатно получить препарат по рецепту. И здесь нет сегментации, все группы населения в одинаковых условиях", — объясняет эксперт.

Он также добавил, что иногда дополнительные программы запускают фармацевтические компании. Они могут касаться людей старшего возраста или пациентов с конкретными болезнями. Но это все не государственные инициативы.

Что касается запасов лекарств, то больших долгосрочных резервов в Украине не создают. Среди главных причин: риски из-за войны, а также высокая стоимость хранения препаратов. К тому же лекарства имеют ограниченный срок годности.

Обычно государство держит запас медикаментов примерно на три месяца. Такая практика, по словам эксперта, является типичной и для многих стран ЕС — создавать многолетние запасы просто экономически невыгодно.

Зато система работает так, что поставщики регулярно завозят новые партии лекарств и быстро пополняют рынок, когда это нужно.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине периодически говорят о том, что некоторых лекарств может не хватить, а цены резко пойдут вверх. Но на самом деле все не так плохо. Некоторые препараты иногда исчезают из аптек, однако это еще далеко не дефицит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что цены на лекарства зависят не только от производства. Новые препараты защищены патентами, поэтому сначала они дорогие. Когда патент заканчивается, появляются более дешевые аналоги — генерики. К тому же конкуренция между производителями тоже помогает снижать цены, поэтому всегда есть выбор: взять более дорогой "бренд" или более дешевый аналог.