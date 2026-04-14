Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Лекарства для пенсионеров: есть ли специальные программы поддержки в 2026

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 13:01
Льготы на лекарства для пенсионеров: оказывает ли государство поддержку в 2026 году
Есть ли в Украине специальные программы для пенсионеров на лекарства. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине пенсионеры часто нуждаются в большей поддержке от государства. Обычно их доходы небольшие, а расходы — особенно на лекарства — с возрастом только растут. Впрочем, отдельных государственных программ, которые бы обеспечивали медикаментами именно пожилых людей, пока нет.

О том, почему в Украине нет специальных государственных программ обеспечения пенсионеров лекарствами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на директора ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" Эдема Адаманова.

Есть ли в Украине специальные программы обеспечения лекарствами пенсионеров

По его словам, в Украине не делят пациентов по возрасту или социальному статусу. Государство закупает лекарства по определенным заболеваниям. Например, для лечения:

  • онкологии;
  • гемофилии;
  • сердечно-сосудистых болезней.

"Так же есть реимбурсация, когда в аптеке можно бесплатно получить препарат по рецепту. И здесь нет сегментации, все группы населения в одинаковых условиях", — объясняет эксперт.

Он также добавил, что иногда дополнительные программы запускают фармацевтические компании. Они могут касаться людей старшего возраста или пациентов с конкретными болезнями. Но это все не государственные инициативы.

Читайте также:

Имеет ли Украина стратегический запас лекарств

Что касается запасов лекарств, то больших долгосрочных резервов в Украине не создают. Среди главных причин: риски из-за войны, а также высокая стоимость хранения препаратов. К тому же лекарства имеют ограниченный срок годности.

Обычно государство держит запас медикаментов примерно на три месяца. Такая практика, по словам эксперта, является типичной и для многих стран ЕС — создавать многолетние запасы просто экономически невыгодно.

Зато система работает так, что поставщики регулярно завозят новые партии лекарств и быстро пополняют рынок, когда это нужно.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине периодически говорят о том, что некоторых лекарств может не хватить, а цены резко пойдут вверх. Но на самом деле все не так плохо. Некоторые препараты иногда исчезают из аптек, однако это еще далеко не дефицит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что цены на лекарства зависят не только от производства. Новые препараты защищены патентами, поэтому сначала они дорогие. Когда патент заканчивается, появляются более дешевые аналоги — генерики. К тому же конкуренция между производителями тоже помогает снижать цены, поэтому всегда есть выбор: взять более дорогой "бренд" или более дешевый аналог.

пенсионеры лекарства запаси лекарств
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации